Esenler'de ev sahibini bıçaklayarak öldüren kiracı tutuklandı

Esenler'de iddiaya göre, kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada ev sahibini bıçaklayarak öldüren kiracı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenler'de ev sahibini bıçaklayarak öldüren kiracı tutuklandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Esenler’de iddiaya göre, kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada ev sahibini bıçaklayarak öldüren kiracı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kira meselesi nedeniyle aralarında bir süredir anlaşmazlık bulunan ev sahibi Serkan Akçiçek ile kiracısı S.B. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kiracı S.B., ev sahibi Akçiçek’i defalarca kez bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Akçiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Polis ekipleri tarafından yakalanan S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlı, Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.