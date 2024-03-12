Esenler'de film gibi hırsızlık: İyi niyetinden faydalanıp, cep telefonunu böyle çaldılar

Esenler’de bir şüpheli, arkadaşını arama bahanesiyle sokakta yürüyen bir kişiden cep telefonunu isteyerek çaldı. Cep telefonu çalınan şahsın, hırsızın peşine düşmesini sokaktaki bir diğer şüpheli bıçak çekerek engelledi. Film gibi hırsızlık güvenlik kameralarına yansırken, yakalanan bir şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 1 Mart’ta saat 06.40 sıralarında ‘yağma’ suçunun gerçekleştiğini belirleyerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, ekipler tarafından olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Görüntülerde, bir şüphelinin, sokakta yürüyen gencin yanına gelerek arkadaşını arama bahanesiyle cep telefonunu istediğini tespit etti. Ekipler, şahsın cep telefonunu verdikten sonra şüphelinin bir sokak içerisine doğru ilerlediğini, sokakta şüphelinin irtibatta olduğu ve orada gizlenen suç ortağının bulunduğunu belirledi. Bıçakla sokakta gizlenen saldırgan, cep telefonunu alan şüphelinin koşarak uzaklaştığı esnada, telefon sahibinin arkasından yaklaşarak bıçakla engellediği tespit edildi.

Hırsızların yakalanmasına yönelik yapılan saha çalışmalarında ise, şüphelilerden birinin kimlik bilgisi belirlendi. Şüphelilerden D.K., 2 Mart’ta Menderes Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, çalınan cep telefonunu ele geçirerek, mağdur şahsa teslim etti. Yakalanan şüphelinin emniyetteki sorgulamasında, “evden hırsızlık”, “kasten yaralama”, “güveni kötüye kullanma” gibi çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli D.K., emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, film gibi hırsızlık anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, hırsızın cep telefonunu alarak koşmaya başladığı o esnada bir diğer şüphelinin, telefon sahibine bıçak çekerek, hırsızın peşine düşmesini engellediği görülüyor.