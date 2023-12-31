Esenler'de Gazze konu başlıklı 'Rap Yarışması' düzenlendi

Türkiye’nin her yerinden rap müziğe gönül vermiş gençler, Gazze hakkındaki duygu ve düşüncelerini şarkı sözlerine aktardılar. Genç rapçiler, Esenler Belediyesi’nin düzenlediği ‘Rap Yarışması’nda birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Etkinlikte Rapçi Resul Aydemir de konser vererek en güzel şarkılarını gençler için seslendirdi.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen “Rap Yarışması” renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye’nin farklı yerlerinden katılarak finale kalan 11 genç, Hz. Mevlana’nın birlik çağrısına ve Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek isteyen yarışmada yeteneklerini sergiledi. Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen yarışmaya birçok genç yoğun ilgi gösterdi. Yarışmada sahneye çıkan rap sanatçısı Resul Aydemir ise konser vererek şarkılarını Esenlerli gençler için söyledi. Yarışma sonunda derece alan gençlere para ödülü verildi. Yarışmada birinci olan Korkmaz Erdem’e ise birincilik ödülü takdim edildi.

“Zulme ses çıkarmaları insanlık için halkımız için Türkiye için çok önemli”

Program öncesi konuşan Resul Aydemir,” Bugün Esenler Belediyesi’nin Gazze ile ilgili yaptığı Rap yarışmasının finalindeyiz. Türkiye’nin her yerinden gelen kardeşlerimiz, yaptıkları eserleri halkımızın önünde seslendiriyorlar. Sonunda da ödül töreni olacak. Bu konuda bu kadar duyarlı gencin olması, zulme ses çıkarmaları insanlık için halkımız için Türkiye için çok önemli. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Bizde organizasyon tarafında onlarla beraberiz. İyi ki onlar var. İyi ki Türkiye var. Konser vererek onlara destek oluyoruz. Esenler Belediyesi’ne gençlerin ilgi alanında program yaptıkları için Tevfik Göksu Başkan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.