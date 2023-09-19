Esenler'de gençlerin sesi olacak olan 'Radyo Sitare' yayın hayatına başladı

Radyo Esenler çatısı altında yürütülen “Okulumda Radyo Var” projesi çerçevesinde kurulan “Radyo Sitare”, ünlü radyo yayıncılarının da katıldığı programla yayın hayatına başladı.

Gençlere radyo programcılığının inceliklerini öğretmek ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla Esenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Okulumda Radyo Var” projesi kapsamında “Radyo Sitare”, Esenler Güzide Özdilek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yayın hayatına başladı. “Radyo Sitare”, okul bünyesinde kurulan ilk radyo olma özelliğiyle dinleyicileriyle buluştu. “Radyo Senin Mikrofon Senin” sloganıyla gençlerin sesi olacak olan radyoda ilk canlı yayın, herkesin yakından tanıdığı radyo programcılarının katılımıyla gerçekleşti.

“Ne kadar küçük yaşta bu işe girerseniz o kadar iyi”

Yaklaşık 30 yıldır radyo programcılığı yapan ve böyle bir projenin hayata geçirilmesinden ötürü oldukça mutlu olduğunu ifade eden radyo programcısı Cem Arslan, “29 buçuk yıldır radyo programı yapan bir insan olarak birçok atölye çalışmasıyla radyocu yetiştirmiş birisi olarak çok mutlu oldum. Radyocular toplumun önemli insanlarıdır. Çünkü biz doğruyu ya da yanlışları değil, gerçekleri konuşan insanlarız. Bugün siyasi ya da sivil toplum kuruluşları açısından kulüpler açısından herkes her şeyi söyler ama bir radyo programcısı çıkar gözlemini yapar. Kendi yayıncılık kabiliyetiyle onlara ayrı bir boyut getirir. Sokakta yaşayan Türkiye’nin programını yapar, sokakta yaşayan insanların derdini gündeme getirir. Radyo programlarında bazen ilkokul yıllarında duyduğunuz bir konunun muhabbeti açılıyor. Onun için radyocu iseniz, ne kadar küçük yaşta bu işe girerseniz o kadar iyi. Radyocu olduğunuzda tüm hayatınız boyunca olanları anlatıyorsunuz” dedi.

“Türkiye’yi çok yakından takip etmeleri lazım”

Esenler Belediyesi tarafından kurulan “Radyo Sitare”de görev alacak genç radyoculara çeşitli önerilerde bulunan Arslan, “Radyo bitti denen bir ortamda bir radyonun açılması, bunun bir okulun içinde olması ve öğrencilerin bir radyo programı yapmak için yetiştirilme arzusu radyonun bitmediğinin bir göstergesi. Türkiye’yi çok yakından takip etmeleri lazım. Harita bilgilerinin çok iyi olması lazım. Yöresel yemeklere ilgileri olması lazım. Her yörenin alt ve üst limit değerlerine saygıları olması lazım. Onun için ülkenin belirli bir bölgesi ile ilgili yorum yaparken o ilden dinleyen insanları da örselemeden ama konunun özünden de uzaklaşmadan Türkiye ile ilgili her türlü bilgiye sahip olmaları çok önemli” ifadelerini kullandı.