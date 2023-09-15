Esenler'de geri dönüşümden elde edilen defterler öğrencilere dağıtıldı

Esenler Belediyesi, geri dönüşümle 7 milyon defteri eğitime kazandırdı. Bu yıl kazandırılan 500 bin defter, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de katıldığı törenle öğrencilere dağıtıldı.

Esenler’de geri dönüşüm tesislerinde tamamen atıkların ayrıştırılmasından elde edilen gelirle 14 yılda toplam 7 milyon defter üretildi. Bu sene üretilen defterlerin 500 bini "Kitaplar Hükümetimizden Defterler Belediyemizden" sloganıyla her yıl geleneksel olarak sürdürülen proje kapsamında 85 bin öğrenciye dağıtıldı. Şehit Emrah Sağaz İlkokulu’nda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleşen program alanında geri dönüşüm standı da kuruldu. Stantta geri dönüşümden mavi kapak toplanarak elde edilen tekerlekli sandalyeler, dönüşümden kazanılan ve ihtiyaç sahiplerine verilen deterjanlar, defterler, kitaplar da yer aldı. Bakan Tekin ve beraberindekiler programdan önce stantları gezdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokul öğrencileri Beyza Gül ve Berat Öztekin ile birlikte sahneye çıktı. Bakan Tekin, “Danışmanlarım” olarak tanıttığı öğrencilere mikrofonu vererek konuşmalarını istedi. İlkokul öğrencileri Gül ve Öztekin, Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile öğretmenlerine teşekkür etti.

“Topyekün seferberlik ilan edelim”

Bakan Tekin yaptığı konuşmada, “Milli eğitim, eğitim, çok ağır bir yük. Bu yükün altından tek başına bakanlık, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz kalkamaz. Ben diyorum ki gelin ebeveynlerden başlayalım. Sivil toplum kuruluşlarından belediyelere topyekün seferberlik ilan edelim. Hepimiz yapabileceklerimizi yapalım. Elimizi taşın altına koyalım. Bu projenin burada gördüğüm kısmı, Esenler Belediyesi’nin bizim bu çağrımıza kulak vermiş, canlı bir örneği olarak görüyorum. İnşallah herkese örnek olur. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak buna açığız” diye konuştu.

“Benim asıl dikkatimi çeken pedagojik boyutudur”

Etkinliğin üç tane kritik başlığı olduğunu söyleyen Bakan Tekin, “Bunlardan bir tanesi, ahlaki ve insani olarak atıklarımızla dünyayı kirletmemize, gelecek kuşakların sağlıklarını, yaşamlarını elinden almaya hakkımız yok. Bu projeyle duyarlılık oluşturmuş oluyoruz. İkinci boyutu ekonomik boyutudur. Buradan bir döngü elde edilmiş. Bir kazanç elde edilmiş. O da Esenler’deki genç kardeşlerimizle paylaştırılmış. Milli Eğitim Bakanı olarak benim asıl dikkatimi çeken pedagojik boyutudur. Çocuklarımıza bu dünyanın sadece bize ait olmadığını, bu dünyanın atalarımızdan bize miras kaldığını ve aynı şekilde gelecek kuşaklara miras bırakmamız gerektiğini yaşayarak, görerek öğreten bir proje olduğu için önemli. Dolayısıyla üç boyutundan dolayı projeyi uygulayan kişileri tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“85 bin öğrencimizin defter ihtiyacını buradan karşılıyoruz”

14’üncü kez aynı programı yaptıklarını ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, “Esenler, geri dönüşüm konusunda Türkiye’de en fazla aktivite gösteren öncü ilçelerden bir tanesi. Esenler’de bir günde yaklaşık 400 ton çöp topluyoruz. Bu toplamış olduğumuz çöpün yüzde 10’unu geri dönüştürüyoruz. Türkiye’de en yüksek oranda dönüşüm yapan belediyelerden biriyiz. Bu geri dönüştürdüğümüz çöpleri bir taraftan ekonomiye, bir taraftan doğaya, bir taraftan da şehre kazandırıyoruz. Şu anda Esenler’de 85 bin öğrencimizin defter ihtiyacını buradan karşılıyoruz” dedi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, konuşmaların ardından atıklardan üretilen 7 milyonuncu defteri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e hediye etti.