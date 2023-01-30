Esenler'de kocası tarafından öldürülen kadının aile dramı

Esenler’de boşanma aşamasındaki kocası tarafından sokak ortasında silahla öldürülen Canan Semiz cinayetinin arkasından aile dramı çıktı. Talihsiz kadının cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı.

Esenler Turgut Reis Mahallesi, 514 Sokak’ta saat 00.30 sıralarında boşanma aşamasındaki Canan Semiz dün gece eşi Serdar Semiz tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürülmüştü. Polis ekiplerinin peşine düştüğü cinayet zanlısı koca ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Canan Semiz’in cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından Semiz’in cenazesi Samsun’da defnedilmek üzere ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı.

İddiaya göre, Serdar Semiz’in kardeşleri S.S. ve G.S. 10 yaşından itibaren kızına cinsel istismarda bulundu. Annenin durumu fark etmesi üzerine baba Semiz’e anlattı. Duyduklarına inanmayan Serdar Semiz ile eşi arasında kavga çıktı. Canan Semiz ise şuan 18,16 ve 9 yaşında olan çocuklarını alarak İstanbul’dan Ankara’ya gitti. Ankara’da bir yakınının yardımıyla Semiz kadın sığınma evine çocuklar ise Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildi. İstismar suçuyla mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilen iki amca, bir süre sonra tahliye edildi. Semiz ve çocuklar da tekrar İstanbul’a döndü. Çocuklardan biri babanın diğer ikisi ise annenin yanında yaşamaya başladı. 3 yıl süren bu mücadelede eşini defalarca şikayet eden Canan Semiz uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Ayrıca, Serdar Semiz cinaeti işledikten sonra kadının kardeşine mesaj atarak kardeşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Kız kardeşinin eşiyle uzun süredir sıkıntı yaşadığını dile getiren Ülkü Uz, “3 yıllık süreçte sürekli kavga halindeydiler. Bunun öncesinde yeğenim amcaları tarafından istismara uğradı. Şuan yeğenim 16 yaşında. Olay kız kardeşimle paylaştıkları evde oluyor. Artık evde ne yaşandı bilemiyoruz. Kız kardeşim bunu bize çok geç söyledi. Bunun üzerine kardeşim Ankara’ya gitti. Yasemin Ceylan ona yardım etti. Çocukları çocuk esirgeme kurumunda kardeşim ise sığınma evinde kaldı. Daha sonra oradan çıkıp kuzenimiz olan Yasemin Ceylan’ın yanında kaldı. Kardeşim bu süreçte boşanma kararı aldı. Eniştemin kardeşleri tutuklanıp cezaevine gönderildi. Şikayet üzerine bir süre hapis yatıp daha sonra mahkeme kararıyla serbest kaldılar. Kız kardeşimle eniştem arasında ki sorunlar hiçbir zaman bitmedi. 3 yıl boyunca devam etti. Eniştemde kıskançlık krizleri başladı. Kardeşim bir çok kez karakola gidip şikayette bulundu. Eniştem uzaklaştırma kararını suistimal etti. Yeğenim dün gece evde yaşananları bana anlattı. Eniştemin dün gece telefonuna bir mesaj gelmiş. Kardeşimin hakkında bir şeyler söylenmiş ve eniştem daha sonra silahını alarak evden ayrılmış. Mesajda kardeşimin gezdiği söylenmiş. Bu durumla alakalı sürekli ona resimler gidiyormuş. Kendisi bize de zaman zaman bunu söylüyordu. Dün akşam da bir tartışmadan dolayı çıkıp çocukları evden atıyor. Çocuklarda anneye gidiyor. Daha sonra mahalleye giden eniştem ve kardeşim konuşuyorlar. Bu sırada tartışma yaşanıyor ve vuruyor. Biz uzun zamandır kardeşimle konuşmuyorduk. Benimle arasında mesafe vardı. Yeğenlerim için konuşuyordum. Eniştemin ben ne yapacağını kestiriyordum. Sürekli onu durduruyordum ama bir yere kadarmış. Dün akşamki mesajında bana Canan’ı öldürdüm diye mesaj attı” dedi.