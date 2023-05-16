Esenler'de kumar borcu yüzünden cinnet getiren baba ailesini katledip intihar etti

Esenler’de kumar borcu yüzünden cinnet getiren baba, eşini ve oğlunu silahla vurarak öldürdü, ardından kendi kafasına ateş etti. Anne ve oğlu olay yerinde, adam ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 06.45 sıralarında Esenler Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İnan Taşçı (51) ile kumar borcu yüzünden kendisinden boşanmak isteyen eşi Gülay Taşçı (39) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle cinnet getiren baba İnan Taşçı, önce eşi Gülay Taşçı’yı daha sonra oğlu Efe Taşçı’yı (19) silahla vurarak öldürdü. Eşini ve çocuğunu öldüren İnan Taşçı, olayın ardından yakın akrabalarına haber vererek eşini ve oğlunu öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, İnan Taşçı’nın camdan rastgele sağa sola ateş ettiğini gördü.

“Mecbur kaldığım için eşim ve oğlumu katlettim”

İnan Taşçı camdan olay yerine giden ekiplere doğru, "Sevgili eşim ve oğlum bu kendilerini 5 para karşılığında kendi şeref ve haysiyetlerini satanlar içinde sizi bırakmak asla istemedim. Mecbur kaldığım için eşim ve oğlumu katlettim. Eşim şerefli, namuslu, dünyanın en iyi kadınıdır. Benim için oğlum da aynısıdır. Geride kalan herkes bundan bir ders alsın. Hak eden herkese diyorum. Oğlum ve Güloşum bu ölümü hak etmedi inşallah benden beter olursunuz. Sürüm sürüm sürünür gün yüzü görmezsiniz. Doğan Taşçı, Niyazi Taşçı çakallar yüzünden dünya güzeli bacınızı kaybettiniz" şeklinde not kağıdı attıktan sonra eve girdi.

Özel Harekat polisleri şüpheli İnan Taşçı’yı yakalamak için operasyon düzenleyeceği sırada İnan Taşçı bu kez silahla kendi kafasına ateş etti. Hastaneye kaldırılan İnan Taşçı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde yaşamlarını yitiren Gülay Taşçı ve Efe Taşçı’nın cansız bedenleri ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tefeciden para aldığı öne sürüldü

Yakınlarının polis verdiği ifadeye göre, İnan Taşçı’nın kumara düşkün olduğu, alkol aldığı, tefeciden para aldığı için eşi Gülay Taşçı’nın kendisinden boşanmak istediği iddia edildi.

"Öldürdüm diye bağırıyordu"

Bağrışmaları duyup olay yerine geldiğini dile getiren Eyüp Yarar, "Sabahleyin buraya geldiğimde vatandaşın biri burada silah sıkıyordu. Bağrışmalara geldim. Bayağı ateş ettikten sonra içeriye girdi. Öldürdüm diye bağırıyordu. Aşağı yukarı bir saat kurşun sıktı. Ondan sonra özel harekat geldi. İçeri girdiler. Ardından bir kişiyi dışarı çıkardılar. Galiba başında kurşun yarası vardı. Şurada ambulansa koydular, aşağı yukarı 15-20 dakika ambulans bekledi. Eğer sağ olsaydı bu kadar bekletmezlerdi herhalde. Şu anda içeride tahmin ettiğim kadarıyla bir tane çocuk, bir tane de kadın cesedi var. İçeride bekliyorlar şu anda" şeklinde konuştu.