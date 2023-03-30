Esenler'de kumbaralar kitapla dolacak
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaraları sarmak için pek çok çalışmaya imza atan Esenler Belediyesi, bu kez 'Kitap Kardeşliği Projesi'ne ev sahipliği yapıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaraları sarmak için pek çok çalışmaya imza atan Esenler Belediyesi, bu kez “Kitap Kardeşliği Projesi”ne ev sahipliği yapıyor.
Esenler Belediyesi, yüzyılın felaketini yaşayan Kahramanmaraş ve 10 il için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Esenler’de bu kez “Kumbaralar Kitapla Dolsun, Kardeşlerimiz Mutlu Olsun” sloganı ile “Kitap Kardeşliği” seferberliği başlatıldı. Proje çerçevesinde afet bölgesine gönderilmek üzere ilçede belirlenen noktalara “kitap kumbaraları” yerleştirilecek. Bağışlanacak kitapların yıpranmış, ezik, çizik ve yırtık olmamasına özen gösterilecek. Kumbaralarda toplanan kitaplar, tasnif edilip paketlenerek kitapseverlere ulaştırılmak üzere yola çıkacak. Kitap kumbarası noktaları şöyle:
"Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi
Esenler Halk Kütüphanesi
Esenler Gençlik ve Spor Merkezi
Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi
Esenler Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü
15 Temmuz Millet Kütüphanesi
Esenler Belediye Binası"