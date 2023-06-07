Esenler'de miniklerden anlamlı defile

Esenlerli minikler geri dönüşümden kıyafetler ve eşyalar tasarladılar. Tasarladıkları kıyafetlerin mankenliğini yaparak defilede boy gösteren çocuklar ‘Çöp Deyip Geçme, Geri Dönüşümden Vazgeçme’ sloganıyla jüri ve izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Dede Torun Yaşam Merkezi’nde, 4-6 yaş grubundaki Esenlerli çocuklar, Çevre Koruma Haftası’nda geleneksel hale gelen ‘Geri Dönüşüm Defilesi’ için aileleri ile birlikte günlerce kıyafet tasarladı. Çocuklar, atık poşet, kâğıt, plastik gibi malzemelerle hem birbirinden şık kıyafetler ortaya çıkardılar. Çocuklar, milli ve yerli TOGG ve TCG Anadolu araçlarını da geri dönüşümden maket haline getirerek sergiledi.

Tasarımları kadar hayal gücü de kuvvetli çocuklar, süper kahramanlardan astronota, gemiyi karadan yürüten askerden ayaklı oyuncaklara kadar birçok özel tasarımla dikkatleri üzerlerine çektiler. Evlerinde tasarladıkları kıyafetleri Dede Torun Yaşam Merkezi’nin bahçesinde hazırlanan özel podyumda jüri üyelerine tanıtan çocukların heyecanı yüzlerinden okunuyordu.

Jüri üyeleri, 83 çocuğun başarıyla tamamladığı projeler içerisinden en iyisini seçmekte oldukça zorlandı. Değerlendirmelerin sonucunda M. Emir Uyanık, “Gemiyi karadan yürüten asker” kostümüyle birinci olurken, Emine Hira Demir, “İstanbul Hanımefendisi” ile ikinci, Erva Kıraç da “Cadı” kostümüyle üçüncü oldu. Birinciye bisiklet, ikinciye ve üçüncüye scooter, ilk 10’a giren çocuklara paten ve tüm katılımcılara da yapboz hediye edildi.

"Gelecek, bugün yaptıklarımızla şekillenir"

Defilede konuşan Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Şengör, çevre konusunda ailelere büyük görevler düştüğünü hatırlatarak, “Geri dönüşüme vereceğimiz katkıyla çevremizi daha temiz tutacağız, yavrularımızın geleceğini daha yaşanılabilir hale getireceğiz. Unutmayalım ki gelecek, bugün yaptıklarımızla şekillenecektir. Bu defileyle çevre dostu olmaya dikkat çeken yavrularımızı, öğretmenlerini ve tüm velilerimizi tebrik ediyorum” dedi.