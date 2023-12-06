Esenler'de pişkin hırsız kamerada: Eşya indirildiği sırada kamyonetteki cep telefonunu çalıp bir de bakış attı

Esenler’de vatandaşların kamyonetten eşya indirdikleri sırada bir hırsız, aracın kapısını açarak içeriden cep telefonunu çaldı. Hırsızın cep telefonu çaldıktan sonra ise araç sahiplerinin yanından geçerek onlara doğru bakış atması "bu kadarına pes" dedirtti.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Esenler’de meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşların kamyonetin arkasından eşya indirmelerini fırsat bilen hırsız, ilk olarak kamyonetin kapısını hafif araladı ve dikkat çekmemek için kısa bir süreliğine oradan uzaklaştı. Ortamı tekrar kontrol eden hırsız, kısa bir süre sonra ise aralamış olduğu kapıyı açarak içerideki telefonu çaldı. Ardından arabanın yanından eğilerek dikkat çekmeden olay yerinden uzaklaştı.

Önce telefonlarını çaldı ardından bakış attı

Gözüne kestirdiği telefonu kamyonetin içinden çalan hırsız, aracın yanından eğilerek diğer tarafa geçti. Ardından ters istikamete doğru sakin bir tavırla olay yerinden uzaklaşan hırsız, telefonunu çaldığı kişiye doğru da bir bakış attı. Olay anı ve sonrası ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.