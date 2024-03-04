Esenler'de tehlikeli asker konvoyu

Esenler'de araç ve motosikletlilerin katıldığı konvoyda aracın üst camından dışarı çıkan asker adayı havaya üst üste ateş açtı. Konvoyda bulunanların trafiği tehlikeye düşüren hareketleri de dikkat çekerken, o anlar kameraya yansıdı.

Esenler'de tehlikeli asker konvoyu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Esenler’de araç ve motosikletlilerin katıldığı konvoyda aracın üst camından dışarı çıkan asker adayı havaya üst üste ateş açtı. Konvoyda bulunanların trafiği tehlikeye düşüren hareketleri de dikkat çekerken, o anlar kameraya yansıdı.

Esenler’de otomobil ve motosikletlilerin asker uğurlamak için yaptığı konvoyda inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Konvoydakiler trafikte zikzaklar çizerek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarken, aracın üst camından dışarı çıkan asker adayı ise silahla havaya üst üste ateş açtı. "Bu kadarına da pes" dedirten anlar kameraya yansıdı.

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