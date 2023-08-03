Esenler'de ters yönde tek teker üzerinde tehlikeli şov kamerada

Esenler’de, ters yöne girerek tek tekerlek üzerinde ilerleyen iki motosikletli, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Oruçreis Mahallesi, İpekyolu Caddesi’nde meydana geldi. İki motosikletli ters yöne girerek motosikletleri ile tek teker üzerinde dakikalarca akrobatik hareketler yaptı. İki şahsın ters yönde akrobatik hareketler yapmasının ardından çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine polis ekiplerinin şahısları yakalayarak cezai işlem uyguladığı öğrenildi. Motosikletli şahısların ters yöne girerek trafiği tehlikeye attığı anlar ise vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.