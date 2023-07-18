Esenler'de Yaz Etkinlikleri başlıyor

Esenler Belediyesi, kavurucu sıcakların kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde yazın coşkusunu sokağa taşıyor. Esenler’de her yaz olduğu gibi yine gölet konserleri, yazlık sinema gösterimleri ve 3. Açık Hava Tiyatro Festivali ile dopdolu bir program meraklıları bekliyor.

Kültür sanatın tüm renklerini dört mevsim boyunca meraklılarıyla buluşturan Esenler Belediyesi, sıcak geçen yaz akşamlarında da bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak. Esenler’de bu yaz gölet konserleri, 3. Açık Hava Tiyatro Festivali ve yazlık sinema gösterimleriyle dolu dolu geçecek. Etkinliklerin bu yılki adresi ise Esenlerlerin gözde mekanı, ağaç ve kuş sesleriyle huzuru vadeden 15 Temmuz Millet Bahçesi. Bugün başlayan yaz etkinlikleri, 30 Temmuz’a kadar devam edecek.

‘Esenler’de Yaz Etkinlikleri’nin ilk gününde Tansu Can, yüreklere dokunan türküleri Esenlerliler için seslendirecek. Gölet Konserleri çerçevesinde Sefer Boztaş, Yavuz Emin Kuruçaylı, Grup Ahir, İsa Yeşilyurt, Zübeyr, Hakan Yaşar, Mikail Karakaya, Turgut Vardi, Rüzgarlı Tepenin Çocukları, Hüseyin Yazan ve İlker Yakın kulakların pasını silecek. Yaz etkinlerinde ayrıca ‘Ayla’, ‘Bir Annenin Feryadı’, ‘Çöpçüler Kralı’, ‘Buz Devri Büyük Çarpışma’, ‘Şirinler: Kayıp Köy’ ve ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmleri, sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yıl 3’ncüsü düzenlenecek olan Açık Hava Tiyatro Festivali’nde ‘Çevrim Dışı Aile’, ‘Bir Evlilik Müzikali’, ‘Affedilmeyen’ ve ‘Deliriyorum Haberin Olsun’ adlı oyunlarla keyifli anlar yaşanacak. Esenler Yaz Etkinlikleri’nin takvimine belediyenin web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.