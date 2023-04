Esenler'de Yedi Güzel Adam Kitap Fuarı başlıyor

TAKİP ET

Esenler Belediyesi, 12 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında Yedi Güzel Adam Kitap Fuarı’na ev sahipliği yapacak. 7’den 77’ye her okur kitlesine hitap edecek fuar, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Yedi Güzel Adam ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden edebiyatçıları özel olarak hazırlanan stantlarda anacak. Fuarın açılışı ise 14 Nisan’da yapılacak.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan Yedi Güzel Adam Kitap Fuarı, Esenler Dörtyol Meydanı’nda çok sayıda okurseveri bir araya getirecek. Yarın başlayacak fuarın açılış programı ise 14 Nisan’da gerçekleşecek. 7 Mayıs’a kadar kapılarını açık tutacak fuarda okur-yazar buluşmaları, imza günleri, paneller ve pek çok etkinlik düzenlenecek. Adını Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden alan fuarda Yedi Güzel Adamlardan Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Sezai Karakoç’un eserlerinin yer aldığı stantlar yer alacak. Fuarda ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden edebiyatçılar için ayrı stantlar kurulacak. Fuarda depremde vefat eden yazarların kitapları satın alınabilecek. Fuara Esenler Belediyesi ise tüm yayınlarıyla katılacak. Fuar, her gün 12.00 ve 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar ayrıca Ramazan Bayramı’nın 3. günü kitapseverlerle buluşmaya devam edecek.

Yazarlar okurlarla buluşacak

Fuara Cezve, Kronik, Dokuz, Nar, Akıl Oyunları, Mavi, Timaş, Semerkand, İnsan, Yediveren, Çıra, İş Bankası, Yapı Kredi, Ketebe, Efsus, Sonsuz, Eksik Parça, Yakamoz, Kapı, Alfa, Volkan Poster, Beyaz Balina, Koridor, Hayy, Dergâh, Kumdan Kale, Lügat, Martı, Martı Çocuk, Parıltı, Sağlam, 2E, Lutka, İndigo, Olimpos, Güney, En ve Ren ile Esenler Belediyesi Kültür Yayınları katılacak. Her yayınevinde yazarlar, imza programları ile okurla bir araya gelecek. Yedi Güzel Adam Kitap Fuarı çerçevesinde Erhan Afyoncu, Saliha Erdim, Hayati İnanç, Mete Yarar, Alişan Kapaklıkaya, Merve Gülcemal, Savaş Barkçin, Nurullah Genç ve Tufan Gündüz’ün yanı sıra Suheyla Sancar, Ersin Nazif Gürdoğan, Ali Haydar Haksal, Şakir Kurtulmuş, Şeref Yumurtacı, Erhan Genç, Özcan Ünlü, Gülhan Tuba Çelik, Demirhan Kadıoğlu, Abdülbaki Kömür, Mehmet Nuri Yardım, Bestami Yazgan Osman Koca, Suat Köçer, Mehmet Güneş, Mehmet Fatih Can, Mehmet Fatih Can, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Merve Uygun, Eda Bayrak, Şeyma Subaşı, Ahmet Murat ve Melih Tuğtağ’ın da imza günleri gerçekleşecek.

Sanat standı kurulacak

Fuarda Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) tarafından sanat standı kurulacak. Stantta ahşap rölyef, çini, desen (geometri) atölyesi, ebru, grafiti, hüsn-i hat, kağıt rölyef, kaligrafi, karikatür, resim, seramik, seramik takı atölyesi, temel tasarım ve el sanatları branşında eğitim alan öğrencilerin el emeği ürünleri sergilenecek. Ürünlerden elde edilen gelirler ise deprem bölgesine gönderilecek. Bazı branşlarda ise workshoplar düzenlenerek ziyaretçiler çeşitli ürünler yapacak. Workshoplardan elde edilen gelirler de depremzede kumbarasında biriktirilerek ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

‘Yedi Güzel Adam’ söyleşisi düzenlenecek

Fuarın açılış programı ise 14 Nisan 2023 saat 14:00’te Esenler Dörtyol Meydanı’nda gerçekleşecek. Açılış programının onur konuğu yazarlar Nurullah Genç, Ali Haydar Haksal ve Ersin Nazif Gürdoğan olacak. Açılış programı çerçevesinde saat 15:00’te Yedi Güzel Adam söyleşisi düzenlenecek.