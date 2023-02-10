Esenler'den acıya gözyaşı, yaraya merhem

Esenler Belediyesi, asrın felaketinde vatandaşıyla omuz omuza çalışarak acıya gözyaşı, deprem yarılarına merhem olmaya çalışıyor. Barınma sorununun çözümü için konteyner kent kuruluyor, depremzedelere her gün 10 bin kişilik sıcak yemek ikram ediliyor.

Felaketin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam eden Esenler Belediyesi, bölgede yaşanan barınma ihtiyacını gidermek için de çalışmalara başladı. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede bulunan Esenler Belediyesi arama kurtarma ekibi ESKAT, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde AFAD ve diğer kurtarma ekipleri ile birlikte çok sayıda depremzedeyi canlı olarak kurtardı. ESKAT, enkaz altında kalan bir kişiyi daha kurtarabilmek için canla başla çalışıyor. Esenler Belediyesi arama kurtarma ekibi, AFAD’ın koordinasyonunda bölgedeki çalışmalarını sürdürecek.

Bölgeye konteyner kent kuruluyor

Esenler Belediyesi arama kurtarma faaliyetlerini sürdürülürken, bir yandan da bölgede bundan sonra doğacak insani ihtiyaçlara yönelik çözümler üretiyor. Bunların başında gelen barınma ihtiyacı için Esenler Belediyesi tarafından Gölbaşı ilçesinde bin konteynerden oluşan bir kent kurulması için hazırlıklara başlandı. Altyapı çalışmalarına başlanan konteyner kentin kısa sürede kurulması için çalışmalar hızlandırıldı.

Zorlu hava şartlarıyla da mücadele eden depremzedelerin barınma ihtiyacının dışında beslenme sorununu çözmek için de uğraşan Esenler Belediyesi, bölgede mobil ve sabit aşevlerinde her gün 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapıyor. Aynı zamanda depremzedeler için bin metrekarelik bir alana çadır kuruluyor. 24 saat açık olacak ve taziye evi olarak da kullanılacak çadırda sıcak yemek, su, çay ve kahve ikramı yapılacak.

Esenler’den 150 tır yardım gitti

Esenler Belediyesi’nin koordinasyonunda başlatılan deprem bölgesine yardım kampanyası da Esenlerli hayırseverlerin desteğiyle devam ediyor. Depremin ilk gününden bugüne kadar Esenler’den 150 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi. 150 bin battaniye, 25 bin ısıtıcı, 20 bin uyku seti, 70 bin giysi, 78 bin koli gıda, 7 tır su ve diğer her türlü insani yaşam malzemeleri tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi. Esenler’den yardımların sevkiyatı devam ediyor.

Seyyar tuvalet ve duşlar yola çıktı

Deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulanlar arasında seyyar tuvalet ve duşlar da bulunuyor. Daha ziyade Adıyaman Gölbaşı’ndaki arama kurtarma ve lojistik çalışmalarına katılan Esenler Belediyesi, seyyar tuvaletler ve duşları da bölgeye ulaştırmak üzere yola çıkardı.

30 kişilik arama kurtarma personelinden zabıta ekiplerine, ihtiyaç ve gıda malzemesi dağıtım görevlilerinden teknik ekiplere, Esenlerli gönüllülere kadar deprem bölgesindeki çalışmalara yaklaşık bin kişi ile katkı sunduklarını söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bugün kardeşliğimizi gösterme günüdür. Belediye olarak tüm mesai ve performansımızı deprem bölgesine yoğunlaştırdık. Amacımız bir fazla can kurtarmak ve depremin yaralarını en hızlı şekilde sarmak” dedi.

Bölgeye 150 tır yardım malzemesi gönderilmesine rağmen Tekstilkent’teki birinci deponun dolduğunu ve Esenler Stadyumu otoparkını ikinci bir yardım malzemesi deposu ve lojistik merkezi haline getirdiklerini kaydeden Göksu, “Esenlerli hayırsever kardeşlerimizden Allah razı olsun. Dayanışmanın ve hayırseverliğin en güzel örneklerini sergiliyorlar. Esenler’in dört bir köşesinde 7’den 70’e herkes yardım seferliğine katıldı ve adeta birbirleriyle yarışıyor. Esenler halkının kadirşinaslığını bir kez daha gördük. Devlet yetkililerimiz tamam diyene kadar kampanyamız sürecek. Çünkü bu afetin yaralarını sarmak hiç de kolay olmayacak” şeklinde konuştu.