Esenler Film Festivali Halit Refiğ anısına ödül verecek

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Esenler Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü, Türk sinemasının yönetmeni Halit Refiğ anısına verilecek. Usta yönetmen için bir de anma programı düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve Esenler Belediyesi ev sahipliğinde, bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Esenler Film Festivali, sinemanın ustalarını unutmuyor. Festival bu yıldan itibaren olmak üzere Jüri Özel Ödülü’nü her yıl sinemanın ustalarından birine adayacak. 19-23 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek festival, bu yılki Jüri Özel Ödülü’nü Türk sinemasının efsane yönetmeni Halit Refiğ anısına verecek ve usta yönetmen için özel bir anma programı düzenleyecek.

Ulusal sinemaya duyarlılık

Türk edebiyatının büyük isimlerinden Kemal Tahir’den ilhamla ortaya attığı ‘Ulusal Sinema’ kavramı üzerine çalışan ve bu konuda kült filmlere imza atan Halit Refiğ’in ‘Bir Türk’e Gönül Verdim’ isimli filmi festival kapsamında sinemaseverlerle buluşacak. Ulusal sinemaya duyarlılık ve ustalara saygı niteliğinde düzenlenecek olan Halit Refiğ’i anma programına ustanın eşi Gülper Refiğ ve bu alanda çalışan önemli isimler katılacak.

Halit Refiğ Kimdir?

Halit Refiğ 1934’te İzmir’de doğdu. Robert Kolej Mühendislik Bölümü’nde okudu. Okul bittikten sonra amatörce 8 mm’lik filmler çekmeye başladı. 1956’da NijatÖzön’le birlikte "Sinema" dergisini yayımlamaya başladı. Ardından "Kim" dergisi, "Yeni Sabah" ve "Akşam" gazetelerinde sinema eleştirileri yazdı. İlk profesyonel sinema çalışmasını "Yaşamak Hakkımdır" adlı filmde Atıf Yılmaz’ın asistanlığını yaparak gerçekleştirdi. 1960’ta da ilk filmi "Yasak Aşk"ı çekti. Ardından "Şehirdeki Yabancı", "Gurbet Kuşları", "Haremde Dört Kadın", "Bir Türk’e Gönül Verdim" adlı filmlere imza attı ve Moskova, Yeni Delhi, Sorrento film festivallerinde çeşitli ödüller kazandı. 1964 yılında da "Gurbet Kuşları" ona Altın Portakal En İyi Yönetmen Ödülü’nü getirdi. 70’li yıllarda Türk sinemasının bunalıma girmesiyle televizyon filmlerine yöneldi. 1975’te TRT’ye çektiği "Aşk-ı Memnu"yla TV dizilerinin öncüsü oldu. Olgunluk döneminde daha çok düşünsel yanı ağır basan ürünler verdi. "Teyzem", "Hanım", "Karılar Koğuşu", "İki Yabancı", "Köpekler Adası" gibi filmleriyle yurtiçinde ve yurtdışında birçok ödül kazandı. 1997 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Senatosu kararıyla "Onursal Profesörlük" unvanı verilen Refiğ’in "Ulusal Sinema Kavgası" adlı bir de kitabı vardır.