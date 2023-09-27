Esenler Film Günleri festival oldu

Esenler Belediyesi tarafından 3 yıldır sinemanın duayen isimlerini ve sinemaseverleri bir araya getiren Esenler Film Günleri, festivale dönüşüyor. Bu yıl 15-19 Aralık 2023 tarihlerinde meraklılarıyla buluşacak 4. Esenler Film Festivali kapsamında sinema coşkusu Esenler ile sınırlı kalmayıp İstanbul’un dört bir yanına ulaşacak.

Esenler’in prestijli etkinliklerinden biri olan ve 3 yıldır sinemaseverlerle buluşan Esenler Film Günleri, bu yıl festival oluyor. Birbirinden seçkin filmleri, yurt içi ve yurt dışından önemli sinemacıları ve çok sayıda sinemasal etkinliği meraklılarıyla buluşturan Esenler Belediyesi, sinema coşkusunu İstanbul’un muhtelif noktalarına ulaştıracak. Bu yıl yoluna Esenler Film Festivali olarak devam edecek etkinlikte, gösterimi yapılacak uzun ve kısa metraj filmlerin sayısı artarken Türk ve dünya sinemasından seçkin filmler çeşitli başlıklarla seyirciyle buluşacak. Çok sayıda söyleşi, panel, konser, eğitim ve özel etkinlikle binlerce sinemaseveri bu heyecana ortak edecek olan 4. Esenler Film Festivali, bu yıl sürpriz etkinlik ve başlıklarla içeriğini zenginleştirecek. Her yaştan sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği festivalde yurt içi ve yurt dışından katılacak konuklar bilgi ve tecrübelerini sinemaseverlerle paylaşacak.

Daha fazla film daha fazla mekan

Bu yıl yoluna Esenler Film Festivali olarak devam edecek etkinlikte, gösterimi yapılacak uzun ve kısa metraj filmlerin sayısı artacak. Türk ve dünya sinemasından seçkin filmler çeşitli başlıklarla seyirciyle buluşurken gösterim sonrası düzenlenecek ekip söyleşilerinde de film ekipleri duygu ve düşüncelerini seyirciyle paylaşacak. Daha fazla film ve etkinlikle yoluna devam edecek 4. Esenler Film Festivali, Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nin yanı sıra bu yıl AKM Yeşilçam Sineması, Atlas Sineması ve Esenler Belediyesi tarafından Adıyaman Gölbaşı’nda kurulan konteyner kent ve diğer bazı mekanlarda film gösterimleri ve etkinliklerle sinemaseverlerle buluşacak.

‘Onur Ödülleri’ sürpriz isimlerin olacak

“Kısa Film Yarışması” ve “Kısa Film Yapım Destek ” ile kısa filmcileri yüreklendiren Esenler Film Festivali, bu misyonunu bu yıl da sürdürecek. İlk yıldan bu yana kısa filmcilerin yoğun ilgi gösterdiği Kısa Film Yarışması kapsamında bu yıl da Kısa Film Yapım Desteği artarak devam edecek. Çok sayıda ödüllü yönetmenin yeni projeleriyle katıldıkları destek ödüllerinde heyecan bu yıl da festivale ayrı bir coşku katacak. Bu yılın ‘Onur Ödülleri’ yine sürpriz isimlerin olacak.