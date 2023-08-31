Esenler'in yazılımcı gençleri Zafer Bayramı için oyun geliştirdi

Türkiye’de bir ilk olan ve 200’den fazla Esenlerli gençle yürütülen “Esenler Yazılımcı Fabrikası” ilk meyvelerini verdi. Yazılımcı gençler, “Zafer Bayramı” temasıyla geliştirdikleri 110 oyunu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda tanıttı.

Esenler’de 16-29 yaş arasındaki yazılımcı gençler, hazırladıkları oyun uygulamaları ile teknoloji alanında “Ben de varım” dedi. 8 haftalık online eğitim, haftalık sınıf görüşmeleri, kariyer zirveleri ve sektörde uzman isimlerin katılımlarıyla düzenlenen eğitimlerin ardından gençler, ilk oyunlarını tasarlayıp yazılımlarını geliştirdiler.

Zafer Bayramı’nda zafer oyunları

8 aşamalı React.Js eğitimlerini tamamlayan gençler, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, Unity gibi kavramları da uygulamalı olarak “Üretken Akademi” platformu üzerinden öğrendi. Alanında uzman eğitmenlerden mentörlük alma şansı da elde eden gençler, tasarladıkları oyunları 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda tanıttı. Dijital Oyun Fabrikası’nda eğitimlerini tamamlayan genç yetenekler, Zafer Bayramı temalı 110 oyun geliştirdi. Gençler, “Teknolojide #BizVarızSizinİçinBuradayız!” etiketiyle yayınladıkları videoyla oyunlarının içeriklerini anlattı. Esenlerli yazılımcı gençlerin, zaferin 101. yılı için özel hazırladıkları oyunlara çok yakında Google Play ve AppStore üzerinden erişilebilecek.

Başarıyı Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu paylaştı

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, yazılımcı gençlerin başarısını sosyal medya hesabından duyurdu. Göksu paylaşımında, “200’den fazla gencimizle yürüttüğümüz Esenler Yazılımcı Fabrikası ilk meyvelerini verdi. Yazılımcı gençlerimiz, hazırladıkları oyun uygulamaları ile bu alanda ben de varım dedi. Oyunlar çok yakında Google Play ve AppStore’da” ifadelerini kullandı.