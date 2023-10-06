Esenler Kısa Film yapım desteği başvuruları başladı

15-19 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan Esenler Film Festivali, genç sinemacılarla profesyonelleri bu yıl da bir araya getirecek. Ulusal sinemayı destekleme misyonunu sürdüren festivalin “Kısa Film Yapım Desteği” için başvurular başladı.

Üç yıl boyunca “Esenler Film Günleri” olarak sinemaseverlerle buluşan Esenler Belediyesi’nin prestijli organizasyonu, yoluna bu yıl festival olarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kısa filmlere yapım desteği sağlayan Esenler Belediyesi, yeni üretimlerin ortaya çıkması için bu misyonunu bu yıl da sürdürecek. 15-19 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan Esenler Film Festivali kapsamında 3 projeye yapım desteği sağlanacak. “Esenler Kısa Film Yapım Desteği” için başvurular, 12 Kasım’a kadar devam edecek.

“Esenler Film Festivali” çatısı altında düzenlenen “Esenler Kısa Film Yapım Desteği” için başvurular başladı. Tema ve tür kısıtlaması bulunmaksızın; Türkiye’den yapımcı ve yönetmenlerin kısa metraj film senaryoları ile katılım sağlayabileceği “Esenler Kısa Film Yapım Desteği”ne başvurular için son gün 12 Kasım 2023.

180 bin lira para ödülü verilecek

“Esenler Kısa Film Yapım Desteği” kapsamında ilk 3 arasında yer alan projeler, 19 Aralık 2023’te yapılacak törenle ödüllendirilecek. Bu projelerin her birine 60 bin TL para ödülü verilecek. Kısa film alanındaki yönetmen ve yapımcıları, film endüstrisi profesyonelleri ile buluşturan ve onlara yapım aşamasında destek olan “Esenler Kısa Film Yapım Desteği”, senaryo aşamasındaki projelerin üretimine yardımcı olmayı ve bu projelere destekle kısa film türüne katkı sağlamayı amaçlıyor. Projelerin tanıtılarak uzman yapımcılar tarafından maddi ve manevi destek almalarını hedefleyen “Esenler Kısa Film Yapım Desteği”, senaryo sürecindeki projelerin yönetmen ve yapımcılarına da proje geliştirme, sunma ve uluslararası festivaller noktasında eğitimler vererek sinema sektörüne uzun vadede faydalı olmak için gerçekleştiriliyor.