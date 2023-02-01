Esenler TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan araç polis aracına arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Esenler TEM Otoyolu’nda kaza yapan otomobile işlem yapmak için gelen polis aracına ve sürücüye, kontrolden çıkan başka bir otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaza yapan otomobile tutanak tutan polis ve otomobil sürücüsü yola savrularak yaralandı. Polis aracına arkadan çarpan otomobil sürücüsü ise taksiyle olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Esenler mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Ferdi Ağda kontrolündeki 34 KRN 29 plakalı otomobil bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazaya işlem yapmak için gelen polis ekipleri incelemelerin ardından tutanak tutmak için polis aracına geçti. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ALD 682 plakalı otomobil, önce Ferdi Ağda’ya ardından polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ağda metrelerce sürüklendi, bir polis memuru ise otomobilden yola savruldu. Kazada Ağda ve polis memuru yaralandı.

Otomobil sürücüsü taksiyle kaçtı

Kaza sonrası polis aracına arkadan çarpan otomobil, bariyerlere çarparak dururken otomobil sürücüsü Berivan Y. yolun karşısına geçerek taksiyle kaçtı. Otomobilde bulunan başka bir kadın ise gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ağda ve polis memuruna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Ağda, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.