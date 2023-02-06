Esenler, yaraları sarmak için seferber oldu

Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi "ESKAT", Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanlara yardım için deprem bölgesine gitti. Esenler’de deprem bölgesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay’da da hissedilen deprem sonrasında Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi "ESKAT", AFAD Başkanlığının koordinasyonunda depremden etkilenen bölgelere hareket etti.

31 kişilik ESKAT ekibi; tam donanımlı arama kurtarma aracı, seyyar mutfağı, ısıtıcılar ve battaniyelerle birlikte deprem bölgesine ulaştırılmak üzere tırlarla yola çıktı. Mont, kaban, bot, bere, atkı, eldiven, çorap, soba ve bebek bezi gibi diğer ihtiyaç maddeleri ile birlikte, pirinç, makarna, margarin, su, mama gibi gıda maddelerinden oluşan yardım tırları da gün içerisinde yola çıkarılmak üzere hazırlanıyor.

Yardım kampanyası başlatıldı

Diğer taraftan, Esenler Belediyesi deprem bölgesine ulaştırılmak üzere ilçede yardım kampanyası başlattı. Acil ihtiyaç ile birlikte gıda maddelerini içeren yardım kampanyasında toplanan malzemeler, periyodik olarak tırlarla yardım bölgesine gönderilecek.