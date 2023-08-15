Esenlerde eski kıyafetler üretim atölyesinde dönüşüyor

Esenler Belediyesi’nin öncü projelerinden “Atıksız Hayat” hareketi çerçevesinde hayata geçirilen “İkincil Üretim Atölyesi”nde dersler başladı. Kullanılmayan kıyafetlerin işlevsel ürünlere dönüştüğü atölyede ev hanımları maharetlerini sergileyerek geri dönüşüme katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Esenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Atıksız Hayat” hareketi, yeni projelerle geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmaya devam ediyor. “Atıksız Hayat” hareketi çerçevesinde bu kez Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) bünyesinde “İkincil Üretim Atölyesi” kuruldu. İlginin bir hayli yüksek olduğu atölyede kullanılmayan kıyafetler ve daha pek çok ürün, kadınların maharetli ellerinde yepyeni eserlere dönüşüyor.

Tüketim Çılgınlığına ‘Dur’ Diyoruz

Dekoratif El Sanatları eğitmeni Nazmiye Turan, kursiyerlerin atölyede verimli işlere imza attıklarını kaydederek “Burada dönüşüme katkıda bulunuyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Şu an hanımlar kendi evlerinde kullanmadıkları ya da kullanım sıkıntısı çektikleri ürünleri getiriyor ve burada dönüştürüyorlar. Bugünkü ödevimiz kot pantolon ve kot etekleri dönüştürmek. Bunları önlük ve çantalara dönüştürüyoruz. Bizler daha önceki neslimizin yani annelerimizin yaptığı gibi evdeki kullanmadığımız ya da eskiyen ürünleri atmadan birilerine vermek yerine onları dönüştürüp yeniden kullanıma hazırlıyoruz. Yani burada bir anlamda atıksız hayatı oluşturuyoruz. Günümüzün tüketim çılgınlığına bir nebze de olsun ‘dur’ diyoruz. Kurs sonunda bir de sergi açmak istiyoruz. İnsanlar da neleri dönüştürdüğümüzü görerek şuurlansın istiyoruz. Ayrıca ellerindekilerin kıymetini bilmelerine de vesile olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Aileme bu şuuru aşılamak istiyorum

Kursiyer Mahmure Kara, “Ben zaten ESEV’in kurslarına katılıyorum. Bu atölyeyi de duyar duymaz geldim. Evimde dönüşecek çok şey var. Evdeki değerlendirebileceğimiz ürünlerden yeni bir şeyler üreteceğim. Bugün de kottan çanta ve önlük yapacağız. Aileme de bu bilinci aşılamak istiyorum. Özellikle çocuklarıma ürünler yapmak istiyorum” dedi.

Kursiyer Betül Selvi Topu ise şunları kaydetti:

“Geri dönüşüme her zaman merakım vardı. Atölyeyi duyunca da hemen gelmek istedim. İlk defa böyle bir atölyeye katıldım fakat evde dönüştürdüğüm ürünler vardı. Bugün de kottan çanta ve önlük yapıyoruz. Biz makrome de öğrendik. Dekoratif olarak kavanozlardan makrome yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.