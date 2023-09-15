Esenlerli gençler Efendimizi tanıyacak

Esenler Belediyesi, “Mevlid-i Nebi Haftası” kapsamında ilçede eğitim gören ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik çeşitli yarışmalar düzenleyecek. Öğrencilerin Efendimiz Hazreti Muhammed’i yakından tanıyıp onun hadislerini öğrenmeleri amacıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler çeşitli ödüllerin sahibi olacak.

Esenler Belediyesi, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Esenler İlçe Müftülüğü iş birliğiyle ilçedeki tüm ortaokul ve lise öğrencileri, “Mevlid-i Nebi Haftası”nda düzenlenen yarışmalarda ter dökecek. 26 Eylül-2 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenecek yarışmalar ile öğrenciler Efendimiz Hazreti Muhammed’i tanıyarak onun hadis ve hassasiyetlerini öğrenecek ve Peygamberimizi anma, anlama ve tanıma imkânı bulacaklar. Bu kutlu haftaya özel olarak “Kur’ân-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”, “Din Kültürü ve Hazreti Muhammed’in Hayatı Bilgi Yarışması”, “Naat-ı Şerif Okuma Yarışması”, “Hazreti Peygambere Mektup”, “İlahi Okuma Yarışması” ve “Ezan Okuma Yarışması” düzenlenecek.

Ödül töreni 2 Ekim’de

Yarışmaların ilki Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşecek. Jüri karşısına çıkacak öğrenciler, bilgilerini yarıştırıp yeteneklerini sergileyecek ve derece girenler çeşitli ödüllerin sahibi olacak. Yarışmalarda ödüller 2 Ekim 2023 günü Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Yarışmalar ile ilgili detaylı bilgiye belediyenin web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.