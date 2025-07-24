Esenlerli gençler Mihmandar Akademi ile yine zirvedeler

Esenlerli gençlere üniversite kapısını aralayan Mihmandar Akademi, bu yıl da başarılarına yenilerini ekledi. 2025 YKS’den alınlarının akıyla çıkan öğrenciler, hayalini kurdukları bölüme kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Esenler Belediyesi tarafından "Mihmandar Gençlik" projesi kapsamında hayata geçirilen "Mihmandar Akademi"de öğrenciler başarıya doymuyor. Akademide bu yıl, YKS’de ilk 5 binde 2, ilk 10 binde 9, ilk 20 binde 17, ilk 50 binde 27 ve ilk 100 binde 92 Mihmandarlı genç yer alarak önemli bir başarı elde etti.

"Manevi destek sağlıyoruz"

Mihmandar Akademi sorumlusu Murat Arda, bu yıl 557 öğrenciye eğitim desteği sunduklarını söyleyerek, "Dolu dolu bir eğitim yılı geçirdik. Her bir öğrencimizle birebir ilgilenmeye çalıştık, onları akademik ve manevi anlamda desteklemeye özen gösterdik. Farklı branşlarda soru çözüm etütleri gerçekleştirdik. Cuma günleri ise bizim için ayrı bir öneme sahipti çünkü piyasadaki en kaliteli yayınevleriyle birlikte kurumsal ve Türkiye geneli deneme sınavları düzenledik. Bunların dışında öğrencilerimizin sadece akademik değil, psikolojik ve sosyal açıdan da güçlenmeleri için çeşitli çalışmalar yürüttük" diye konuştu.

"Sadece sınava değil hayata da hazırlıyoruz"

Arda, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni dönemde de aynı heyecan ve kararlılıkla yola devam ediyoruz. Eğitim sistemimizi daha da geliştireceğiz. Öğrencilerimize birebir koçluk, motivasyon ve taktik seminerleri, kariyer rehberliği gibi destekler sunmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte yeni dönemde öğrencilerimiz için kitap okuma halkaları, değerler eğitimi çalışmaları ve kültürel geziler gibi sosyal ve manevi yönlerini destekleyen birçok aktivite planlıyoruz. Amacımız, sadece sınava değil hayata hazır bireyler yetiştirmek. Çünkü biz Mihmandar Akademi olarak öğrencilerimizi birer "misafir" değil, geleceği inşa edecek birer ’emanet’ olarak görüyoruz"

"Akademiyi herkese tavsiye ediyorum"

Mihmandar Akademi öğrencilerinden Edanur Polat, "2024 yılının Eylül ayında, babamın bir arkadaşının önerisiyle Mihmandar Akademi’yi duydum. Kurum hakkında olumlu yorumlar alınca yakından tanımak istedik ve böylece bu ailenin bir parçası oldum. Hazırlık sürecim oldukça verimli geçti. Özellikle Mihmandar Akademi’nin sağladığı düzenli deneme programları ve birebir öğretmen ilgisi bana büyük katkı sağladı. Hocalarımız her zaman ulaşılabilirdi, sorularımızla yakından ilgilendiler. Uygulanan çok sayıda Türkiye geneli deneme sayesinde sınav pratiğim gelişti, zaman yönetimi becerim arttı. Bu süreçte hem akademik hem de psikolojik anlamda güçlü destek aldım diyebilirim. Uzun zamandır mühendislik alanına ilgim var. Şu anda net olarak hangi mühendislik dalını seçeceğime karar vermedim ama bu alanda ilerlemeyi hedefliyorum. tüm sınav adaylarına Mihmandar Akademi’yi gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hedefim uçak mühendisi olmak"

Akademide eğitim alan Yusuf Karaçam, "Mihmandar Akademi ile bu eğitim-öğretim yılının başında, arkadaşlarım sayesinde tanıştım. Onların önerisi üzerine kurumu daha yakından tanıdım ve iyi ki de tanımışım diyorum. Hedefim uçak mühendisi olmak. Bu nedenle tercihlerimi mühendislik fakültelerinde uçak mühendisliği bölümü üzerine yapacağım. Havacılık ve uzay teknolojilerine olan ilgim beni bu alana yönlendirdi. Özellikle YKS’ye hazırlanan bir öğrenci için düzenli deneme sistemi, kaliteli eğitim kadrosu ve motivasyon desteği çok önemli. Mihmandar Akademi tüm bunları bir arada sunan ender kurumlardan biri. Bu süreci sağlam bir destekle geçirmek isteyen herkes için doğru bir adres" diyerek yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.