Esenlerli gençlere bayram hediyesi

Esenler’de gençler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı dolu dolu bir programla ‘Esenler Gençlik Günleri’ ile kutlayacak.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği ‘Esenler Gençlik Günleri’nde gençlere unutulmaz anlar yaşatacak. 19 Mayıs Gençlik Kupası Satranç Turnuvası, Kempo-Muay Thai Şampiyonası, Okçuluk Turnuvası, 3x3 Basketbol Turnuvası, heyecan dolu yarışmalar, renkli gösteriler, yerli araç Togg sergisi, sosyal medya çekilişleri, sevilen isimler Adem Kılıçcı ve Merve Aydın söyleşileri ve Murat Kekilli’nin konser vereceği programın her dakikası dolu dolu geçecek.

“Gençlik Kart” hizmete geçiyor

Esenler Belediyesi’nin gençler için hayata geçirdiği yeni uygulaması ‘Gençlik Kart’ın lansmanı da ‘Esenler Gençlik Günleri’nde yapılacak. Bu kart ile gençler, kendileri için yapılan programlara katılarak hem keyifli vakit geçirecek hem de kazanacak. Gençlik ve Spor Bülteni’nde yer alan programlara katılarak kazandıkları puanlarla yurt dışına çıkabilecek, konserlere gidebilecek ve daha birçok hediyeye sahip olabilecekler.

19-22 Mayıs tarihleri arasında 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde saat 10.00’da başlayıp gece geç saatlere kadar yapılacak konserlerden stantlara, kamplardan buluşmalara kadar pek çok aktivitenin yer alacağı ‘Esenler Gençlik Günleri’ne Esenlerli tüm gençler davet edildi.