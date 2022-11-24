Esenlerliler, Bolu'da tarihi ve doğayı keşfediyor

Esenler Belediyesi tarafından Evliya Çelebi Kültür Sanat Sezonu’na özel olarak düzenlenen “Bolu Kültür Turu”, vatandaşlara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Bolu’da tarihi ve doğayı keşfeden Esenlerliler, kabir ve türbe ziyaretleriyle de manevi bir yolculuğa çıkıyor.

Esenler Belediyesi tarafından her çarşamba ve perşembe günü ücretsiz olarak düzenlenen “Bolu Kültür Turu” Esenlerlileri, hem tarihi hem doğasıyla ülke turizmine büyük katkı sunan Batı Karadeniz’in önemli şehirlerinden Bolu’da keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen, 12 yaş ve üzerindeki herkesin katılabileceği gezide vatandaşlar, uzman rehberler eşliğinde, sabah 07.00’de Dörtyol Meydanı’ndan hareket ediyor. Gezi boyunca hatıra fotoğrafları çekip anı ölümsüzleştiren Esenler sakinleri, birbirinden lezzetli Bolu lezzetlerini de tatma fırsatı buluyor. Bolu Kültür Turu çerçevesindeki Esenlerliler, Hayreddin Tokadî Türbesi, Gölcük, Abant Gölü Milli Parkı, Göynük’ü ziyaret ediyor.

Bolu Kültür Turu’na katılan Niyazi Bayraktar, “Ben aşağı yukarı 54 senedir Esenler’de ikamet ediyorum. Biz bu hizmetleri çok bekledik. Ne zaman ki AK Parti iktidara geldi, Esenler’de Mehmet Tevfik başkanımız kazandı, ilçemizde ayrı güzellikler olmaya başladı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere başkanımız Mehmet Tevfik Göksu’ya çok teşekkür ediyorum. Esenler’de hizmette sınır yok” ifadelerini kullandı.

Şükriye Dinçer ise kültür turlarından çok memnun kaldığını belirterek, “Bolu gezimizden çok memnun kaldık. Her şey çok güzeldi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Belediyemizin hizmeti, insana olan yaklaşımı, insana değer vermesi gerçekten çok güzel” dedi.

Daha öncesinde Esenler Belediyesi ile Konya kültür turuna katıldığını ifade eden Şükrü Duman, “Belediyemizin her hizmeti çok güzel. Bugün eşimle birlikte güzel bir gün geçirdik. Vesile olanlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2023’te bu hizmetler yine aynı şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.