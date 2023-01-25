Esentepe'de çocuklarını parka gönderen ailelerin içine su serpecek uygulama

Körfez Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi’nde yenileme çalışmalarının devam ettiği Orhan Alimoğlu Parkı’na çocukların güvenliği için güvenlik kameraları konulacak.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, altyapı ve üstyapı çalışmalarının eş zamanlı olarak yürütüldüğü bölgelerde incelemelerde bulundu. Söğüt’ün ilk durağı Yeniyalı Mahallesi oldu. Burada devam eden çalışmaları yerinde gören Söğüt, ekiplerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Söğüt, Körfez’i ilmek ilmek işleyerek, sağlıklı altyapıya kavuşturdukları mahalleleri, üstyapı çalışmalarıyla da daha konforlu hale getirdiklerine dikkat çekti.

"Çocuklarımızın güvenliği için güvenlik kameralarını da unutmadık"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, buradaki temaslarının ardından Esentepe Mahallesi’nde yenileme çalışmaları devam eden Orhan Alimoğlu Parkı’na geçti. İlçedeki yeşil alan sayısının her geçen arttığını söyleyen Söğüt, "Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda parklarımızı yenilemeyi de ihmal etmiyoruz. Hali hazırda yenileme çalışmalarına devam ettiğimiz Orhan Alimoğlu Parkı da bunlardan biri. Parkımız, 2 bin 500 metrekare büyüklüğünde ve bin metrekare yeşil alana sahip. İçerisinde, oyun grupları, fitness ve dinlenme alanları bulunacak. Aydınlatma ve otomatik sulama hatları döşendi. Çocuklarımızın güvenliği için güvenlik kameralarını da unutmadık" dedi.

"Halkımız hizmetin en iyisine layık"

Belediye Başkanı Şener Söğüt, son olarak Tütünçiftlik Kent Meydanı Projesi’nde yürütülen çalışmaları takip etti. Körfez’e yeni yaşam alanları kazandırdıklarını belirten Söğüt, "İlçemize değer katacak, modern görünümüyle yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Tütünçiftlik Kent Meydanı projemizde bunlardan biri. Halkımız hizmetin en iyisine layık. Biz, sevgiyle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.