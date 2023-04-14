Esentepe Hadiye Ersoy Camii törenle açıldı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından, Esentepe sakinlerinin talepleri doğrultusunda inşa ettirilen Esentepe Hadiye Ersoy Camii düzenlenen törenle açıldı.

Cuma namazı sonrası düzenlenen törene Başkan Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekil Adayı Ferşat Yıldırım, siyasi partilerin temsilcileri, Eyüpsultan Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“4 yılda 87 esere imza attık”

Başkan Köken törende yaptığı konuşmada “Biz başlıyoruz ve bitiriyoruz. Farklı bir mimari olsun istedik. 2023’ün yeni tarz mimari eserleri bunlar olsun istedik. Önümüzdeki günlerde yeni açılışlarımız olacak. Toplamda 4 yılda 87 tane esere imza atmışız. Her birisi kurdelesini kesip içeri girilebilecek şekilde oldu. Biz kendimize yapmıyoruz bunları, bu şehir için yapıyoruz. Bütün eserler bu şehirde kalacak. Ne yaparsak sizlere kalacak. Allah celle celalühü ayeti kerimesinde ‘Allah’ın evine esenlikle gelin’ buyuruyor. Burası esenlik yeri. Esentepe’de esenlik bulasınız diye bu camiyi yaptık. Esenlikle kalın inşallah. Kadir gecesini ve Ramazan Bayramı’nızı şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Kaymakam İhsan Kara ise “Caminin iç aydınlatması çok güzel. Cami ışık içerisinde. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Belediye Başkanımızla inşaat başlarken gelmiştik. Bir eseri bitmiş olarak görmek gerçekten güzel. Onun sevincini yaşıyorum. Allah hayırlı, mübarek etsin” ifadelerini kullandı.

En güzel örnekler arasında yer aldı

Esentepe Mahallesi’nin yeni sembollerinden birisi olan Esentepe Hadiye Ersoy Camii gerek mimarisi gerekse işlevselliği ile Türk-İslam sanatının en güzel örneklerinden biri olma özelliği taşıyor.

Birçok ihtiyacı karşılayabilecek

Toplam kapalı alanı 2 bin 340 m2 olan Esentepe Hadiye Ersoy Camii vatandaşların ibadet için gelecekleri bir yer olmanın yanı sıra bünyesinde bulunan bilgi evi ve gençlik merkezi, dijital kütüphane, kreş, taziye evi ve imam lojmanı ile birçok ihtiyacı karşılayacak.

Bin 200 kişi aynı anda namaz kılabilecek

Modern ve estetik görüntüsü ile dikkat çeken Esentepe Hadiye Ersoy Camii, 3 bodrum 2 normal kat olmak üzere toplamda 5 kattan oluşuyor. 600 kişi kapasiteye sahip olan camide, açık avlularında kullanımıyla bin 200 kişi aynı anda namaz kılabilecek.