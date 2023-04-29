Esentepe-Kuzey Spor Tesisi açıldı

Körfez Belediyesi tarafından yapımına eylül ayında başlanan ve iki mahalleyi kapsayacak Esentepe-Kuzey Mahallesi Spor Tesisi Hizmete açıldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün ev sahipliği yaptığı açılışa Kocaeli Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Körfez Kaymakam’ı Uğur Kalkar, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, AK Parti, MHP ve BBP ilçe başkanları ile siyasi parti ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan açılışta ilk sözü Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt aldı. Başkan Söğüt, "Körfezimizi, sosyal, kültürel ve sportif alanlarla güzelleştirerek, çok daha yaşanır, çok daha keyifli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Amacımız, gençlerin ve çocukların kendilerini geliştirebilecekleri alanların sayılarını arttırmak. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, ilçemize birçok yer kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İçerisinde birçok spor branşını barındıran bir spor kompleksi inşa ettik. Bunun gibi tesisleri ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki Türkiye yüzyılı gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Biz de bu doğrultuda, başta sanat ve spor olmak üzere, çocuklarımıza birçok alanda ücretsiz eğitim veriyoruz. Yakın zamanda kazandırdığımız bu alanla önemli başarılar elde ettik. Gençlerimize tüm bu alanlarda yardımcı oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Her mahallemizde spor tesislerini hayata geçireceğiz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş da gençlere yönelik yapılan her hizmetin önemli olduğunun altını çizerek, "İnanıyorum ki kıymeti anlaşılacak ve Körfez’e değer katacak" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdeleyi protokol üyeleri beraber kesti. Kurdele kesimi sonrasında Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı ile bir araya gelen protokol üyeleri, penaltı atışı da yaptı. Renkli görüntülere sahne olan açılış programı sonrasında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Protokol üyeleri de tesisi gezerek bilgi aldı. Eylül ayında temeli atılan tesis içerisinde; 350 metrekare basketbol sahası, 780 metrekare futbol sahası, 220 metrekarelik fitness salonu yer alıyor. Bin 210 metrekarelik yeşil alanı bulunan tesis, 2 bin 560 metrekare üzerine inşa edildi.