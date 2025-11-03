Esenyurt'a 'Engelliler Sarayı' geliyor

Esenyurt’ta özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artıracak önemli proje hayata geçiriliyor. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçede bir ilke imza atarak Esenyurt Engelliler Sarayı projesinin başlatıldığını duyurdu.

Esenyurt Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artıracak önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçede bir ilke imza atarak Esenyurt Engelliler Sarayı projesinin başlatıldığını duyurdu.

Esenyurt Nikah Sarayı’nın yanında, 3 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilecek merkez, engelli bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine destek olacak kapsamlı bir tesis olarak planlandı. Proje çerçevesinde tesiste; hidroterapi odası, duyu algı odası, görme engelli eğitim alanı, spor salonu ve kütüphane gibi birçok özel donatı yer alacak. Ayrıca, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik psikolojik danışmanlık ve diyetisyenlik hizmetleri de sunulacak.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Can Aksoy, şu ifadeleri kullandı: "Özel gereksinimli ailelerimize söz verdik. Esenyurt Engelliler Sarayı’nı ilçemize kazandırmak istedik. Bu eksiklik nedeniyle diğer ilçelere gitmek zorunda kalan ailelerimizin yükünü hafifletmeyi hedefliyoruz. Uzun süredir yarım kalan Örnek Mahallesi’ndeki inşaat alanını gerekli uyum ve güçlendirme çalışmalarının ardından Engelliler Sarayı’na dönüştüreceğiz. Tesiste fizik tedavi üniteleri ve havuz terapileri gibi birçok rehabilitasyon hizmeti sunacağız. Bu kapsamda Bağcılar Engelliler Sarayı gibi başarılı örnekleri inceledik ve artık teknik uygulama aşamasına geçiyoruz. Özel çocuklarımıza ve çok özel annelerimize, ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Esenyurt Engelliler Sarayı’nın, ilçedeki özel gereksinimli bireyler ve aileleri için sosyal yaşamda önemli bir buluşma ve destek merkezi olması hedefleniyor.