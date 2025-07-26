Esenyurt'a değer katacak yeni bir merkez daha hizmete açıldı

Esenyurt’ta her yaştan vatandaşa hitap edecek Hz. Ali Camii Diyanet Gençlik Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Esenyurt’ta her yaştan vatandaşa hitap edecek Hz. Ali Camii Diyanet Gençlik Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. İlçede gençlere yönelik önemli bir boşluğu dolduracak olan merkez, dini ve mesleki eğitimden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede hizmet sunacak. Açılış törenine, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt Müftüsü Selami Aykul, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merkezde çocuklar ve gençlere yönelik okul derslerine destek programları, Kur’an eğitimi, mesleki gelişim kursları ve sosyal etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, esnaf ve cami iş birliğini hedefleyen "Genç Ahi Projesi" de bu merkezde hayata geçirilecek.

"Esenyurt’umuza hayırlı olsun"

Açılışta konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçeye kazandırılan 5. gençlik merkezi olma özelliği taşıyan bu merkezin yapımında emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, "İlçemize kazandırdığımız bu kıymetli eserin hayata geçirilmesinde başta İlçe Müftülüğümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merkezimizin yapımına katkı sağlayan hayırsever komşumuz Hakan Tanrıverdi’ye de gönülden teşekkür ediyorum. Esenyurt’umuza hayırlı, uğurlu olsun. Çok yakında İlçe Müftülüğümüze tahsis ettiğimiz Aksa Gençlik Merkezi’ni de hizmete açıyoruz" dedi.

Hz. Ali Camii Diyanet Gençlik Merkezi, hem eğitim hem de sosyal gelişim alanında Esenyurt’ta önemli bir merkez olma yolunda ilerleyecek.