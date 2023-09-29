Esenyurt Arama Kurtarma Ekibi AFAD'ın gerçekleştirdiği sınavda başarılı oldu

Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK), AFAD’ın yaptığı Hafif Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Sınavı’nda başarılı olarak belgelerini teslim aldı.

Doğal afetlerle mücadele amacıyla Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından kurulan Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK), AFAD’ın gerçekleştirdiği Hafif Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Sınavı’na girdi. Yeşilköy AFAD eğitim alanında uygulamalı olarak gerçekleştirilen sınava 20 kişilik ekip katıldı. Tüm gün süren sınavda ekip; enkaz çıkarma, deprem esnasında görev dağılımı, enkazda araç gereç kullanımı, koordine olma, yerleşim alanları belirleme gibi konularda becerilerini sergiledi. Sınavda üstün başarı göstererek akredite olan ESAK ekibi, olası doğal afetlere müdahale edebilecek.

"Artık daha tedbirliler"

Muhtemel bir doğal afete karşı artık daha tedbirli olabileceklerini söyleyen ESAK Amiri Zekeriya Coşkun, “Gönüllülerden oluşan 20 kişilik grubumuzla akreditasyon sınavını başarılı bir şekilde tamamladık. Sınav; enkazdan yaralı çıkarma, kazma, elektrikli testere gibi deprem anında yardımcı araçların kullanımı ve zamanı verimli kullanma üzerine gerçekleştirildi. Arkadaşlarımızla birlikte başarılı olduk. Burada ekibime teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık” dedi.