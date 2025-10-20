Esenyurt Başkan Vekili Can Aksoy muhtarlarla bir araya geldi

Esenyurt Belediyesi, Muhtarlar Günü dolayısıyla kahvaltı programı düzenledi. Programda Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy muhtarlarla bir araya geldi.

Esenyurt Belediyesi, Muhtarlar Günü dolayısıyla Nene Hatun Kültür Merkezi’nde kahvaltı programı düzenledi. Programa Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, ilçe protokolü ve 43 mahalle muhtarı katıldı. Programda konuşan Başkan Vekili Can Aksoy, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine vurgu yaparak, belediye ile muhtarlıklar arasındaki iş birliğinin Esenyurt’un gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti. "Demokrasimizin temel taşı olan muhtarlarımız, devlet ile millet arasında köprü kuran en önemli yapıdır" diyen Aksoy, ilçede hayata geçirilen projeler ve yeni hizmetler hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Yeni temizlik filosu tanıtıldı

Konuşmasında ilçeye kazandırılan 81 araçlık yeni temizlik filosunu tanıtan Aksoy, bu araçların İller Bankası kredisiyle alındığını ve bu alımın kiralama bedeline eşdeğer olduğunu belirtti. Filonun çöp toplama ve sokak temizliği maliyetlerinde yüzde 20-25 düşüş sağlayacağını vurgulayan Aksoy, araçların tamamının kameralı ve sensörlü sistemlerle donatıldığını da ekledi.

"Muhtarlarla olan iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz"

Esenyurt Belediyesi Termal Kür ve Tedavi Merkezi’ni tamamlayarak yeniden hizmete açtıklarını söyleyen Başkan Vekili Can Aksoy, Recep Tayyip Erdoğan Parkı, Necmettin Erbakan Parkı ve Nazım Hikmet Parkı gibi alanlardaki sosyal tesis projeleri ile ilgili de bilgi verdi. Aksoy, bu tesislerin belediye tarafından işletileceğini ve mahalle muhtarlarının da sürece doğrudan dahil edildiğini söyledi. Yeni projelerle ilgili olarak, "Sosyal tesislerimiz sizlerin emanetidir, lütfen sahip çıkın" ifadelerini kullandı. Aksoy, muhtarlarla olan iş birliğinin daha da güçlenerek devam edeceğini belirterek, "Sizlerin desteğiyle Esenyurt’u daha yaşanabilir ve temiz bir şehir haline getireceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

"Muhtarlar Mektebi" sertifikaları verildi

Program sonunda, Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen ve 10 gün süren "Muhtarlar Mektebi" eğitim çalıştayına katılan muhtarlara sertifikaları ve çeşitli hediyeler takdim edildi.