Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'dan 15 Temmuz gazisine ziyaret

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Gazisi İhsan Yıldız’ı evinde ziyaret etti.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, hain darbe girişiminde yaralanarak gazi olan İhsan Yıldız’ı evinde ziyaret etti. Ziyarette Başkan Vekili Aksoy, İhsan Yıldız’a geçmiş olsun dileklerini iletip, 15 Temmuz gecesi gösterdiği cesaret ve fedakârlık için teşekkür etti. Ziyaretin ilerleyen dakikalarında Başkan Vekili Aksoy, gazilerin ve şehit yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını belirtti. İhsan Yıldız ve ailesi ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine gösterilen vefa için teşekkür etti.

Esenyurt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçedeki şehit aileleri ve gazileri ziyaret etmeye devam ediyor.