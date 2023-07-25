Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, 'Gençlere her türlü desteği sağlıyoruz'

Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri’nde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Kaynaklarımızın önemli bir bölümünü gençlerimizin hayata güçlü tutunmaları için harcıyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Onlara her türlü desteği sağlıyoruz” dedi.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gençleri tercih heyecanı sardı. Kendileri için en doğru üniversiteyi seçmek isteyen gençler, Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri’ne yoğun ilgi gösterdi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen tercih günlerine, belediyenin rehber öğretmenlerinin yanı sıra 15 üniversiteden görevli personel katıldı. Tercih günlerine gelen gençler, rehber öğretmenlerden istedikleri bölümlerle ilgili bilgi alarak, birçok üniversiteden gelen görevlilerle de yüz yüze görüşme fırsatı buldu. Hayata atılmalarında önemli bir adım olan tercih döneminde Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt öğrencileri yalnız bırakmadı. Tercih günlerine katılarak tek tek stantları gezen Başkan Bozkurt, gençlerle tecrübe ve deneyimlerini paylaşarak, sevdikleri bölümleri yazmaları konusunda tavsiyelerde de bulundu.

“Kaynaklarımızın önemli bir bölümünü gençler için harcıyoruz”

Gençlerin hayata tutunmaları için her türlü desteği sağladıklarını söyleyen Başkan Bozkurt, “Gençlerini iyi yetiştiren toplumlar, dünyada rekabet gücünü koruyabilirler. Esenyurt Türkiye’nin en kalabalık ilçesi. Aynı zamanda da en çok gencin yaşadığı da bir ilçe. Bizler de göreve geldiğimizden beri kaynaklarımızın önemli bir bölümünü gençlerimizin hayata güçlü tutunmaları için harcıyoruz. Bu çalışma da onlardan bir tanesi. Gençlerimizi üniversite sınavına donanımlı bir şekilde hazırlamak ve meslek tercihlerini doğru yapmalarını sağlamak için öğretmen arkadaşlarımız bir yıl boyunca eğitim veriyor.” dedi.

“Çok faydası oldu”

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde aldığı eğitim ile istediği başarıyı yakaladığını belirten Ulaş Yalçın, “Her gün belediyemizin kütüphanesinde ders çalıştım. Bugün burada hem tercih yapıyoruz hem de birbirimizi tebrik ediyoruz. Merkezdeki hocalarımız, rehberlik ve danışmanlık konusunda bize çok yardımcı oldular. Buranın bana çok faydası oldu. Öğretmenler bizi ayağa kaldırdı ve biz koşmadık, uçtuk” diye konuştu.

"Bu başarıyı bana Sürekli Eğitim Merkezi kazandırdı"

En uygun üniversiteyi seçebilmek için tercih günlerine katılan Ali Kadir Sayın, “Bilgisayar mühendisliği istiyorum. Ben merkeze dönemin başında başlamıştım. Gidilmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Bir sürü imkânı olan bir yer. Gerçekten hedefleri olan ve kendini geliştirmek isteyen gençlerin gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Güzel ve düzenli bir kurum. Bu başarıyı bana Sürekli Eğitim Merkezi kazandırdı. Bu konuda Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye düşüncelerini belirtirken, Melek Buse Ece ise şöyle konuştu: “Zorlu bir süreçti ama hocalarımız ellerinden geldikçe bu zorlukları hafiflettiler. Her anlamda desteklerini hiç üzerimizden çekmediler. Tıp Fakültesi için hazırlandım ve onu elde edecek puanı kazandım. Çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

YKS’ye giren öğrencilerin doğru tercih için uzman eğitmenlerle buluştuğu Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri, 26 Temmuz Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar devam edecek.