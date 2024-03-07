Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: 'Seçim sonucuna zarar vermemek için susuyorum'

Esenyurt Belediyesinin meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Şu anda seçim sonucuna zarar verecek kişi olmama sorumluluğumdan dolayı söylemediğim nedenlerle aday gösterilmedim. Süreç sonunda konuşma hakkımı saklı tutarak, kırgınlığımın sadece parti yöneticilerine olduğunu belirtmek istedim" dedi.

Esenyurt Belediyesinin 2019-2024 döneminin son olağan meclis toplantısı parti gruplarının bir araya gelmesi ile yapıldı. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt; toplantıda görev yaptığı dönem boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bir sunum yaparken, yeniden aday gösterilmemesi ile ilgili ilk kez konuştu. An itibari ile seçim sonucuna zarar verecek kişi olmamak için sustuğunu belirten Başkan Bozkurt, kırgınlığının parti yöneticilerine olduğunu söyleyerek konuşma hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

“Birbirimizi yok ederek başkalarının işini kolaylaştırıyoruz”

Toplantıda konuşan Başkan Bozkurt; “Parti aidiyeti, yoldaşlık hukuku, adalet duygusu tamamen ortadan kalktı. Mücadeleler neredeyse düşmanlık hukuku ile yürütülüyor. Oysa bunları tartışmak yerine daha çok bir araya gelmeye çalışmalı, kendimizin ve dahil olduğumuz toplulukların hakları yerine hak, hukuk, adalet üzerinden ülkemizin birliğini, beraberliğini güçlendirmeliyiz. Bu ülke hepimizin. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın geleceğe güvenle baktığı, emekçileri ile iş insanlarının uyumlu çalıştığı, herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür yurttaşı olarak hissettiği, herkesin karşısındakini kendisine benzetmeye çalışmadan kabul ettiği, demokratik, adil, refah içinde, bayrağa bakınca yüreğinin kabardığı bir ülkeyi birlikte inşa etmeye çalışmalıyız. Aksi durum sürdürülebilir değildir. Birbirimizi yok ederek başkalarının işini kolaylaştırıyoruz” dedi.

‘‘Esenyurt’u imar rantına teslim etmedim’’

Konuşmasında; 2019 yılında Esenyurt’un tarihi rekorunu kırarak yüzde 52 oy oranıyla seçilen belediye başkanı unvanını aldığını belirten Kemal Deniz Bozkurt, “Biz seçildiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi’nin oyu yüzde 23’ler civarındaydı. Tabii ki birçok farklı eğilimden vatandaşımızın da destekleri oldu. O gün yapılan ittifakların da etkisi çok büyük. Bu süreçte çok kısıtlı imkanlarımıza rağmen büyükşehir belediyelerinin bile yapamadığı işleri hayata geçirdik. Bu kargaşa ve kaosta mutlaka eksiklerimiz vardır. Ama şundan herkesin emin olmasını isterim: Kimsenin burnunu kanatmadan, hak, hukuk, adalet, mevzuat, ahlak kurallarından uzaklaşmadan; hiçbir tehdide, ahlaksız tekliflere, şantaja, baskıya, boyun eğmeden, hiçbir zorluk karşısında diz çökmeden, gerçek yoldaşlarımın ve sizlerin desteğiyle bugüne kadar geldik. Teklifin nereden ve kimden geldiğine bakmadan; Esenyurt’un çocuklarının, gençlerinin menfaatine çalışarak ve kentin imar rantına mahkûm edilmesine müsaade etmeyerek süreci tamamladık” ifadelerini kullandı.

"Seçim sürecine zarar vermemek için susuyorum’’

Yarım kalan projelerini tamamlamak için bir kez daha aday olmak istediğini belirten Bozkurt; "Yaptırdığım kamuoyu yoklamalarında yüzde elli beş civarı memnuniyet olmasına, yine genel merkezin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında da benzer sonuçların çıkmasına rağmen yeniden aday gösterilmedim. Yöre dernekleri, muhtarlar, cemevleri, cami dernekleri, spor kulüpleri, pazarcılar, minibüsçüler ve kanaat önderleri gibi gerçek kent uzlaşının ve aklının ortaklaştığı kişi olmama rağmen ve gerekçesini doğru bulmadığım, şu anda seçim sonucuna zarar verecek kişi olmama sorumluluğumdan dolayı söylemediğim nedenlerle aday gösterilmedim. Süreç sonunda konuşma hakkımı saklı tutarak, kırgınlığımın sadece parti yöneticilerine olduğunu belirtmek istedim. Zira 7 büyükşehirden, 57 ilden daha büyük, Türkiye’nin gayri safi milli hasılasının yüzde altısını karşılayan, Türkiye’nin en büyük ilçesinin belediye başkanı ve 15 yıllık AK Parti iktidarının sonucunda belediyeyi alan bir başkan olduğum halde, henüz bugüne kadar beni arayan ne bir yetkili oldu ne de bir gerekçe tarafıma bildirildi. Çok sevdiğim bir söz var: ‘Bekle, sabret; sabretmek zayıflık değildir.’ Ben de hakka, adalete, ahlaka olan inancımdan dolayı sabrediyorum. Geleceğe umutla bakıyorum. Kendimi Esenyurtluların vicdanına emanet ediyorum” dedi.