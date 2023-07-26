Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt cemevinde Muharrem lokmasına katıldı

Haramidere Cemevi’nde Muharrem lokmasına katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Hak tutulan oruçları, yapılan ibadetleri kabul eylesin” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt’taki Haramidere Cemevi’nde Alevi yurttaşların Muharrem lokmasına ortak oldu. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olan Muharrem Ayı’nda orucunu cemevini dolduran vatandaşlarla açan Başkan Bozkurt, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bereket ve hoşgörünün hakim olduğu sofrada vatandaşlarla sohbet eden Bozkurt, tüm ibadet ve duaların kabul olmasını diledi.