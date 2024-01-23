Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, çocuklarla birlikte Zeytin Ülkesi Masalı'nı izledi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt çocuklarla bir araya gelerek “Zeytin Ülkesi Masalı” adlı tiyatro gösterisini birlikte izledi.

Esenyurt Belediyesi tarafından hazırlanan “Ocak Ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri” kapsamında, yarıyıl tatiline giren çocuklar Zeytin Ülkesi Masalı adlı tiyatro gösterisini izledi. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gösterilen oyuna çok sayıda çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un da izlediği tiyatro gösterisi miniklerden tam not aldı. Sergilenen oyunu izlerken hem düşünüp hem eğlendiklerini ifade eden çocuklar, Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti. Belediye yetkilileri ise sömestr tatili boyunca çocuklara yönelik hazırlanan kültür ve sanat etkinliklerinin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

“Her zaman yanınızda olacağız”

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Esenyurtlularla beraber olmak kadar değerli bir şey yok. Sizler çok değerlisiniz, bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben ailelerinize de çok teşekkür ediyorum, sizi bu tür etkinliklere getirdiği için. Ne yaparsak yapalım birbirimizi ayrıştırmadan, birlik beraberlik içinde, huzur içinde çalışarak devam edelim. Bundan sonra da sizin neye ihtiyacınız varsa elimiz elverdiği ölçüde yanınızda olacağız. Hepinize başlayacağınız yeni dönemde başarılar diliyorum. Çok mutlu olun, huzurlu olun, sağlıklı olun. Hepinizi en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi.