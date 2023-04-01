Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt gençlere seslendi: 'Hayallerinizden vazgeçmeyin'

Sahur programında gençlerle bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt onlara seslenerek, “Hayallerinizden vazgeçmeyin. Umudunuzu kaybetmeyin. Sizlere bakınca çok güzel bir gelecek görüyorum” dedi.

“İnşallah birlik ve beraberlik içinde bütün engelleri aşacağız”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçedeki gençlerle sahur programında buluştu. Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda gençlerin merak ettiği soruları yanıtlayan Bozkurt, YKS sınavına girecek gençlere tavsiyelerde bulundu. Gençlerin mutlaka sevdiği işi yapması gerektiğini belirten Başkan Bozkurt, “Sizlerle beraber olmak inanın çok güzel. Sizlere bakınca geçmişimi görüyorum. Bazılarınızın hayalleri var ve bazılarınız geleceğe dair endişe duyuyor. İnşallah birlik ve beraberlik içinde yaşamın önünde bütün engelleri aşacağız” dedi.

“Birbirinizi ayrıştırmayın”

Gençlerin iyi yaptıkları işte uzmanlaşmaları gerektiğini söyleyen Bozkurt, “Eğer yaşamınızı kurgularsanız sonraki süreçlerde de daha başarılı olacaksınız, bundan emin olun. Meslek seçerken ya da herhangi bir işte hangi şey sizi mutlu ediyorsa, hangi işten memnun olacaksanız onu seçin. İyi meslek diye bir şey yoktur, neyi iyi yapabiliyorsunuz diye bir şey vardır. Hangi konuda yetenekliyseniz en iyi iş odur diye düşünüyorum. Sizden bir diğer ricam ise birbirinizi ayrıştırmayın. Farklı olabilirsiniz ama birbirinizi farklılıklarınızdan dolayı ayrıştırmayın. Bu farklılık bazen kökeninizden dolayı olabilir, bazen ailenizin inancından dolayı olabilir. Bunların hiçbirisinin önemi yok. Hepimiz insanız Allah bizi yarattı, dolayısıyla insan olarak birbirimizi kabul etmemiz durumunda bir arada yaşayabiliriz. Gerisi kendiliğinden gelecektir” diye konuştu.