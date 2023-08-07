Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt gençlerle kampta buluştu

Esenyurtlu gençlerle Kuşadası Gençlik Kampı’nda buluşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Çok güzel bir gün geçirdik. Umuyorum siz de bu duyguyu tattınız. Ben sizin elinizi tutmaktan asla vazgeçmeyeceğim, siz de lütfen birbirinizin elini bırakmayın” dedi.

Esenyurt Belediyesi’nin, ilçedeki gençler için düzenlediği Gençlik Kampı’nın 2’ncisi bu yıl Aydın Kuşadası’nda gerçekleşti. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un gençlerle bir araya geldiği kampta, sportif aktivitelerin yanı sıra kentin tarihi ve turistik yerleri de gezildi. Esenyurtlu gençler, kampta voleybol, basketbol gibi aktivitelerle doyasıya eğlenirken, turistik gezilerle yeni yerler görme imkanı buldu. Aydın Kadıkalesi Anaia Antik Kenti ve İzmir’deki Efes Antik Kenti’ni Başkan Bozkurt’la birlikte gezen gençler, ardından düzenlenen tekne turunda dalış yaparak Ege’nin serin sularının tadını çıkardı. Akşamları kumsalda toplanan gençler şarkılar, türküler söyleyerek ve halay çekerek eğlendi.

“Esenyurt dünyanın en güzel yeri”

Kampta gençlerle birlikte çok eğlendiğini ifade eden Başkan Bozkurt, “Herkes Esenyurt’un kötü yanını göstermeye çalışıyor ama gerçek Esenyurt bu. Kim ne derse desin Esenyurt bence dünyanın en güzel yeri. Benim için öyle, sizin içinde öyledir diye düşünüyorum ama bunu daha güzel yapmak için daha fazla çaba sarf edeceğiz. Ne zaman ki birbirimizi olduğumuz gibi kabul ettik, ne zaman ki birbirimizin acılarından yüreğimiz sızladı, ne zaman ki birbirimizin elini tuttuk o zaman dünya güzel oluyor” dedi.

“Çok güzel bir kamp”

Kampta tüm yılın stresini attığını söyleyen Yakup Doğru, “Bu sene hep beraber sınava hazırlandık. Bir yıl boyunca çabaladık ve sonunda hak ettiğimiz ödülü aldık. Belediyemiz, bizi Aydın Kuşadası’na getirdi. Çok güzel bir kamp düzenlediler. Çok güzel yerleri gezdik. Ne istiyorsak yaptık. Çok eğlendik. Bunun için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Onu çok seviyoruz. İnşallah ikinci dönemde de görüşeceğiz” diye konuştu.

“Güzel bir ödül oldu”

Birbirinden renkli etkinliklerle eğlenceli bir kamp geçirdiklerini belirten Sude Naz Yılmaz ise, “Belediye başkanımızla beraber kampta buluştuk. Tekne turu, voleybol oynama gibi birçok etkinlik yaptık ve bunlarda çok fazla eğlendik. Bu da bizim için güzel bir ödül oldu” ifadelerini kullandı.