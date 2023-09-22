Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt halkın sorunlarına çözüm aradı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, düzenlenen 'Halk Günü' çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlara çözüm yolları aradı.

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt halkın sorunlarına çözüm aradı
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, düzenlenen ‘Halk Günü’ çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlara çözüm yolları aradı.

Esenyurt’un ve Esenyurtluların sorunlarına çözüm bulmak amacıyla düzenlenen ‘Halk Günü’ devam ediyor. Esenyurt Kültür Merkezi’nde gerçekleşen halk gününde onlarca vatandaş, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’la görüşme fırsatı bularak taleplerini iletti. Vatandaşlarla birebir görüşerek onların sorunlarını ve taleplerini özveriyle dinleyen Başkan Bozkurt, bu sorunlara dair çözüm yolları aradı. Çözümlerin daha hızlı ve verimli gerçekleşmesi için ilgili belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerine yönlendirmeler yapıldı.

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