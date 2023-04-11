Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, Saadet Partisi iftarına katıldı

Saadet Partisi Esenyurt İlçe Teşkilatının düzenlediği iftar programında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “İnanıyorum ki bir arada durmak bizi aydınlık yarınlara taşıyacak. Ortak iradeyi koyduğumuzda ve bu ülkeye layık davrandığımızda hiçbir sorunla karşılaşmayacağımıza inanıyorum” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Saadet Partisi Esenyurt ilçe teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı. Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen programında Kur’an- Kerim okundu, ilahiler söylendi, dualar edilerek oruçlar açıldı. Programda konuşan Başkan Bozkurt, “Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Umuyorum ki bu ayın yüzü suyu hürmetine ne yaptığımızı, niye yaptığımızı düşünürüz ve önümüzdeki sürecin hayırlara vesile olabilmesi için bu ülkenin birliği, beraberliği, dirliği için ortak irade koyarız. Zira birtakım sorunlar yaşıyoruz, bu sorunların çözümünün de tek adresi bizim yapmaya çalıştığımız gibi bir arada durmak. İnanıyorum ki bir arada durmak bizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Bu ülkeye layık davrandığımız sürece de hiçbir sorunla karşılaşmayacağız diye düşünüyorum. Aydınlık yarınlarda, hayırlara vesile işler için buluşmak üzere” dedi.