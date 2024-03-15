Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt sağlık çalışanlarıyla iftar sofrasında buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlarıyla iftar sofrasında buluştu. İftar programında konuşan Başkan Bozkurt, “Bugün canını dişine takarak hastalıklara göğüs geren sağlık çalışanlarımızın hatırlanması açısından önemli bir gün, emekleriniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan sağlık çalışanlarıyla iftar sofrasında buluştu. Esenyurt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa CHP 27. dönem Milletvekili Ali Şeker, başhekimler, hastane müdürleri, doktorlar, eczacılar, ilçede görev yapan sağlıkçılar ve aileleri katıldı. Programda konuşma yapan Başkan Bozkurt, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Eski Ramazanlar Esenyurt’ta yaşatılıyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Esenyurt’ta maneviyat dolu etkinlikler başladı. Eski belediye bahçesinde kurulan Ramazan çadırı ile Yunus Balta Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Hacivat Karagöz, Aşuk ile Maşuk, orta oyunu, meddah gösterileri ve yarışmalarla Esenyurtlular renkli Ramazan günlerini doyasıya yaşadı. Ramazan boyunca devam edecek etkinliklere vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor

“Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın”

Konuşmasında Ramazan ayının maneviyatına vurgu yapan Başkan Bozkurt, “Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Bizim için hem ibadet açısından hem de bir gelenek olması açısından Ramazan ayı çok özel bir aydır. Hem ibadetimizi gerçekleştirir, nefsimizi terbiye ederiz hem de birbirimizi görür ve hasbihal ederiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Umuyorum ki dünyanın en güzel kadim dostluklarının çocukları olarak daha güzel günlere birlikte, el ele, herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür bir yurttaşı hissettiği bir şekilde geleceğe yürürüz” diye konuştu.