Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan bisiklet yolu müjdesi

Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla çocuklarla birlikte bisiklet süren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçeye kesintisiz 6 kilometrelik bisiklet yolu kazandıracaklarının haberini verdi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, belediyenin bisiklet kursunda eğitim alan öğrencilerle birlikte bisiklet sürdü. Spor Parkı’ndan başlayan etkinlikte Bozkurt, çocuklarla birlikte Vadi Esenyurt Parkı’na kadar sürüş deneyimi yaşadı. Başkan Bozkurt, ardından belediyenin Kaykay Parkı’nda öğrencilerin gösterilerini izleyerek yıl boyunca bisiklet eğitimi alan kursiyerlerin madalya ve sertifikalarını verdi. Kente bisiklet kültürünü kazandırmak amacıyla pedalları çeviren Bozkurt, hem sağlık hem de spor için bisiklet kullanımının önemine de değindi.

“Çocuklarımız kesintisiz 6 kilometre bisiklet kullanabilecek”

Bisikletin önemli spor dallarından biri olduğunu belirten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Başarılı olmak için zinde bir vücuda ihtiyaç var. Zinde vücut olması için de spora ihtiyaç var. Bisiklet, riski az ve eğlenceli bir spor dalı. Ayrıca bizi çocukluğumuza götürdüğü için bence herkesin bu spor dalında bir şeyler yapması lazım. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren Esenyurt’ta hem geçmişteki sorunları çözmek hem de Esenyurt’un ihtiyacı olan yeni tesisleri kazandırmak için çalışma yapıyoruz. Biz bu vadiyi yaklaşık 6 kilometre boyunca aralıksız bisiklet kullanılabilecek bir hale getireceğiz. BOTAŞ boru hattının geçtiği yerde çalışmalara başladık. Şu anda aşağı yukarı yarısından fazlası bitti. İnşallah süremizin sonuna kadar tamamlamaya çalışacağız. Aralıksız bir şekilde gençlerimiz, çocuklarımız altı kilometre bisiklet kullanabilecekler. Vatandaşlarımız yürüyüş yapacak. Yine bu havza üzerinde birçok değişik faaliyetler yapacağız” dedi.

“Her zaman yanınızda olacağız”

Konuşmasında sporla ilgili yaptığı çalışmalardan da bahseden Bozkurt, “Üzülerek söyleyeyim. Geçmiş yıllarda yapılan bazı tesisler elimizden alındığı için bir takım eksiklikler var. Onları da hızlı bir şekilde toparlayacağız. Koşullar ne olursa olsun, isterse beş metrekare yerimiz kalsın ama bunu her seferinde çoğaltacağız. Sizlerle beraber hayatı güzelleştirmek için, sağlıklı olmak için, huzurlu olmak için, umutla yaşama bakmak için, birbirimizden destek almamız için ne gerekiyorsa bugüne kadar yaptık. İnşallah bundan sonra da yapacağız. Hedefimiz umudun şehrini mutlu insanların şehrine dönüştürmek. Bunu hep beraber başaracağız. Gençler! Asla vazgeçmeyin. Mutlu olmaktan vazgeçmeyin. Başarılı olmaktan vazgeçmeyin. Kendinizi değerli hissetmekten, çalışmaktan, ahlaklı olmaktan, onurlu durmaktan vazgeçmeyin. Biz de her zaman yanınızda olacağız” diye konuştu.

“Eğlenceli bir deneyimdi”

Etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini ifade eden Deniz İnci, “Bir yıldır profesyonel olarak bisiklet sporunu yapıyorum. Bugünkü etkinlik gayet güzeldi, eğlenceli bir deneyimdi benim için. Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Böyle etkinlileri daha çok görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.