Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan spor kulüplerine malzeme yardımı

İlçedeki amatör spor kulüplerinin güçlenmesi ve amatör sporcuların elde ettiği başarıların artması için desteklerini sürdüren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ‘Amatör Spor Kulüpleri’ haftasında ilçedeki 50 kulübe malzeme yardımı sağladı.

Amatör Spor Kulüpleri Haftası kapsamında Esenyurt’ta 15 farklı branşta faaliyet gösteren 50 amatör spor kulübü için malzeme dağıtım töreni yapıldı. Esenyurt Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi’nde gerçekleşen tören penaltı vuruşlarıyla başladı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un göreve geldiğinden beri Amatör Spor Kulüpleri Haftası’nda yapılan törende ulusal ve uluslararası alanda müsabakalara katılan spor kulüplerine ve sporculara, antrenmanlarda ve müsabakalarda kullandıkları malzemeler dağıtıldı. Törene Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Esenyurt Amatör Spor Kulüpler Birliği Başkanı Elvan Arslan, Esenyurt Mücadele Sporları Birliği Başkanı Hüseyin Yıldız, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri spor kulübü başkanları ve çok sayıda sporcu katıldı. Başkan Bozkurt’a desteklerinden dolayı Esenyurt Amatör Spor Kulüpler Birliği Başkanı Elvan Arslan ve Esenyurt Mücadele Sporları Birliği Başkanı Hüseyin Yıldız tarafından plaket takdim edildi.

“Gençlerimizin başarısı için hep yanı başınızda olacağız”

Törende konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “İçinde bulunduğumuz hafta amatör spor kulüplerinde sporla uğraşan arkadaşlarımızın emeklerinin sonuca ulaştığı ve onları on öre etmemiz gereken bir hafta. Çünkü önemli bir iş yapıyorlar. Ben spor kulübü başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine ve spor kulüplerine destek veren herkese Esenyurtlu hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum. Zira içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda, kentin bulunduğu birçok sorunla baş ederken aynı zamanda da gençlerimizin bu sorunlardan arındırılması, gençlerimizin yaşama zinde, ahlaklı ve mücadeleci bir şekilde hazırlanması için çok emek veriyorlar. Bizler de elimizden geldiğince Esenyurtlu hemşerilerimizin bize verdiği bütçeden gençlerimizin hayata daha güçlü hazırlanması için destek olmaya çalışıyoruz. Yapacağımız çok şey var, yaptıklarımızı yeterli bulmuyoruz. Birçok şey daha yapmamız lazım ve bundan sonraki süreçte de inşallah beraber yapacağız. Bunun meyvesini de görüyoruz. Geçen dünya, Avrupa ve Türkiye klasmanında başarı elde etmiş yaklaşık 150 arkadaşımıza ödül verdik. Bu sene hedefimiz daha da yüksek. Geçmiş yıllarda yapıldığı gibi belediye ile olan ilişkilerine göre değil, elde ettikleri başarıyla orantılı bir şekilde arkadaşlarımıza katkı sunuyoruz, sunmaya da devam ediyoruz. Biz bir olduğumuz zaman, beraber olduğumuz zaman karşımızda hiçbir engelin durma şansı yok. Yeter ki ahlaklı olalım, çalışalım, üretelim, birbirimizi sevelim, sayalım. Bunu yaptığımızda bütün sorunlar biter. Biz çok büyük bir aileyiz. Esenyurt ve Esenyurtlular olarak birbirimizin her zaman yanında olacağız. Biz de her zaman sizin başarılarınız için, gençlerimizin başarısı için yanı başınızda olacağız” dedi.

“Belediye Başkanımız hem maddi hem manevi her zaman yanımızda”

Esenyurt Amatör Spor Kulüpler Birliği Başkanı Elvan Arslan spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Bozkurt’a teşekkür ederek, “Belediye bir güçtür. Belediyemize ve Belediye Başkanımıza amatör spor kulüplerinin ve sporcuların yanında olduğu için teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımız sporu seviyor, gerek maddi gerek manevi her zaman yanımızda oldu, kendisine özverisinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, gençlerimiz spor yaptığı için ve başarılı olduğu için hem Esenyurt adına hem kendi adıma çok gururluyum” ifadelerini kullandı.

“Bu yardımı çocuklarımıza ulaştırarak onların mutluluğuna ortak olacağız”

Başkan Bozkurt’un verdiği destekler sonucunda gençlerin mutluluklarına ortak olduklarının altını çizen Yeşil Esenyurtspor Kulübü Başkanı Hasan Demir ise, “Belediye Başkanımızın her yıl yaptığı malzeme dağıtımından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çok ihtiyacımız olan malzemelerdi. Zaten başkanımız bize maddi ve manevi olarak desteklerini sunuyor. Bugün de malzemelerimizi alarak çok mutlu olduk. Bunu da çocuklarımıza ulaştırarak onların mutluluklarına ortak olacağız” şeklinde konuştu.