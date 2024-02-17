Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'un tekrar aday gösterilmesi için basın toplantısı yapıldı

Esenyurt’ta CHP’nin belediye başkan adayı tartışmaları sürerken, Kars-Ardahan-Iğdır dernek temsilcilerinin ve vatandaşların yer yer aldığı Esenyurt bileşenleri basın açıklaması gerçekleştirdi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u tekrar aday görmek istediklerini söyleyen grup sözcüsü Ahmet Kaya, "Kemal Deniz Bozkurt’un aday gösterilmemesi Esenyurt’un geleceğinin tehlikeye atılması demektir” dedi.

Esenyurt’ta yerel seçim öncesinde belediye başkan adayı tartışmaları devam ediyor. İlçede üç dönem sonra yüzde 51,56’lık bir oy oranı ile CHP’li belediye başkanı olarak göreve getirilen ve 4 yıldır Esenyurt’a yeni projeler kazandıran Kemal Deniz Bozkurt’un tekrar aday gösterilmemesi üzerine kentin bileşenleri toplanarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Esenyurt Göle Derneği’nde gerçekleştirilen basın açıklamasında, içerisinde Kars-Ardahan-Iğdır dernek temsilcilerinin ve vatandaşların bulunduğu Esenyurt bileşenleri Kemal Deniz Bozkurt’u tekrar aday görmek istediklerini belirtti. Başkan Bozkurt’un aday gösterilmemesinin CHP’nin adalet anlayışına ters olduğunu söyleyen grup sözcüsü Ahmet Kaya, “Kemal Deniz Bozkurt, birçok olumsuzluğa, tehdide, zorluğa rağmen çok başarılı bir şekilde görevini yürüten, hiçbir ahlaksızlığa bulaşmayan, onurlu ve başarılı bir şekilde görevini yürüten bir başkandır. Henüz birinci dönemi olmasına rağmen tekrar aday gösterilmemesini bizim aklımız almıyor, yüreğimiz de bu durumu kabul etmiyor” ifadelerini kullandı.

"Tekrar aday gösterilmemesini bizim aklımız almıyor, yüreğimiz de bu durumu kabul etmiyor”

Basın açıklamasına Kemal Deniz Bozkurt’un Belediye Başkanlığı sürecinde nasıl bir ilçe devraldığına ve yaptığı çalışmalara atıfta bulunarak başlayan grup sözcüsü Ahmet Kaya, “Kemal Deniz Bozkurt CHP İlçe Başkanlığı döneminde 2009 yılında 28 ay kira borcu olan, elektriği ve suyu borcundan dolayı kesik olan bir ilçeyi devralıp, mülkiyeti kendisine ait binası olan, kasasıda 40 bin TL parası olan bir ilçe olarak 2014 yılında devretti. İlçe başkanlığı döneminden önce, genel seçimde Esenyurt’ta yüzde 23 olan parti oyunu yüzde 30 oranında oy alan bir ilçeye dönüştürdü. 2019 yılından bugüne kadar Esenyurt’ta alınmış en yüksek oy oranı olan yüzde 51,56 ile belediye başkanı seçilmiştir. CHP gurubunun mecliste azınlıkta olmasına, bütçesinin 4 katı borcu olmasına, aleyhinde 15 bin dava açılmasına, bütün planları mahkeme tarafından iptal edilmesine ve yönetilmesi neredeyse imkansız olmasına rağmen bu belediyeyi alıp Türkiye’nin en iyi yönetilen belediyelerinden biri yapan, vaatlerinin yüzde 90’ına yakın kısmını uygulayan, birçok olumsuzluğa, tehdide, zorluğa rağmen çok başarılı bir şekilde görevini yürüten, hiçbir ahlaksızlığa bulaşmayan, onurlu ve başarılı bir şekilde görevini yürüten bir başkandır. Henüz birinci dönemi olmasına rağmen tekrar aday gösterilmemesini bizim aklımız almıyor, yüreğimiz de bu durumu kabul etmiyor” dedi.

Kemal Deniz Bozkurt’un ilçede yaptığı çalışmalara rağmen aday gösterilmemesini Esenyurt’a yapılan bir haksızlık olarak gördüklerinin altını çizen Ahmet Kaya şöyle devam etti:

"Bu yapılan ne yoldaşlık hukukuna, ne dostluğa ne de ahlaka sığar. Bu durum bizim CHP’nin adalet anlayışına olan inancımızı ve güvenimizi sarsmıştır. Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesi Kemal Deniz Bozkurt un tekrar Esenyurt belediye başkanlığına aday gösterilmesi bizim için tartışmaya açık olmayan bir durumdur. Zira başkanın aday gösterilmemesi gençlerin geleceğinin tehlikeye atılması, Esenyurt’ta ki huzurun bozulması, Esenyurt’un geleceğinin tehlikeye atılması demektir. Eğer başkanımızın bizim bilmediğimiz bir kabahati varsa bize bildirilmeli eğer böyle bir şey yoksa ve adaylaştırılmıyorsa bunu bize yapılmış bir hakaret algılayacağımızı bildirmek isteriz. O zaman biz de bizi yok sayanları yok sayar, gereğini yaparız. Bu bir uyarı mesajıdır. Aksi taktirde kentimizin diğer bileşenleri ve ortak aklı ile yarından başlayarak kitlesel bilgilendirmelere başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla bildirmek isteriz.”