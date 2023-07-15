Esenyurt Belediyesi can dostları için seferber oldu

Artan hava sıcaklıkları nedeniyle sokak hayvanlarının susuz kalmaması için seferber olan Esenyurt Belediyesi ekipleri, besleme noktalarına su ve mama takviyesi yapıyor.

Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanlarının aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde, ilçedeki besleme noktalarına mama ve su takviyesi yaparak, sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çalışıyor. Düzenli olarak besleme noktalarına ve kedi evlerine giden ekipler, mama ve su takviyesinin yanı sıra can dostlarımızın bakımlarını yaparak, yaşam alanlarını temizliyor.

Can dostlar için bir kap su bir kap mama

Sıcak havalarda can dostlarımızın en çok suya ihtiyaç duyduğunu söyleyen belediye yetkilileri, besleme noktalarına gerekli desteği sağladıklarını belirterek, vatandaşlardan kapılarının önüne su ve mama koymaları konusunda ricada bulundu.