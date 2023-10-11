Esenyurt Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarının aşılarını ihmal etmiyor

Sokak hayvanlarına iç dış parazit ve kuduz aşısı uygulaması gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi, bu uygulamayla hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlıyor.

Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlığı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar neticesinde, uzman veteriner hekimler belediyeye ait mobil araçlarla sokak hayvanlarının yaşam alanlarına ve sitelere giderek, kuduz aşısının yanı sıra pire ve kenelere karşı iç dış parazit uygulaması gerçekleştiriyor. Hayvanların sağlık kontrollerini de yapan ekipler, bu uygulamayla hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı oluyor.

“Sağlıklı yaşamalarına yardımda bulunuyoruz”

Sokak hayvanlarının yanında olduklarını belirten Esenyurt Belediyesi Veterineri Mustafa Avşar, “Belirli periyotlarda sokak hayvanlarını aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Bu aşılar iç dış parazit ve kuduz aşılarından oluşmakta. Site sakinleri bizimle iletişime geçtikten sonra belli bir çalışma planı oluşturuyoruz. Böylelikle can dostlarımızın sağlıklı yaşamalarına yardımda bulunmuş oluyoruz” dedi.

“Sokak hayvanlarının yanındalar”

Belediye ekiplerinin özverili bir şekilde çalıştığını söyleyen Fatma Kılıç ise şöyle konuştu:

“Burada hayvan sever arkadaşlarımla beraber mücadele veriyoruz. Sağ olsun bugün de belediye veterinerlerimiz geldi. Onların yardımıyla bütün kedilerimize iç dış parazit ve kuduz aşılarını yaptık. Belediye ekiplerine sağlamış oldukları bu özverili çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çevredeki bütün minik dostlarımıza bugün uygulama yapıldı. Esenyurt Belediyesine sokak hayvanlarının yanında olduğu için tekrardan teşekkür ediyorum.”