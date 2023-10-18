Esenyurt Belediyesi evde sağlık hizmeti ile komşularının yanında

Esenyurt Belediyesi, sağlık durumu hastaneye gitmeye elverişli olmayan hastalar için sürdürdüğü “Evde Sağlık” hizmetine ara vermeden devam ediyor.

“Evde Sağlık” hizmetiyle, ilçede yaşayan yatağa bağlı, yaşlı ve hasta vatandaşların yardımına koşan Esenyurt Belediyesi, destek talebinde bulunan vatandaşları yalnız bırakmıyor. Sağlık hizmeti alma talebinde bulunan vatandaşlara aynı gün içinde dönüş yapan Sağlık İşleri Müdürlüğü, sağlık teknikerleri aracılığıyla serum, iğne, pansuman ve kan alma gibi sağlık hizmetlerini vatandaşlara sunuyor. Ekipler, evlere yapılan ziyaretlerde ayrıca hastalıklar, ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme-içme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda vatandaşlara bilgi veriyor. Zaman ve mekân gözetmeksizin 7/24 hizmet veren sağlık ekipleri, hastaların şikâyetlerini değerlendirerek tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yönlendirmeler de yapıyor.

Esenyurt Belediyesi’nin ‘Evde Sağlık’ hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, merkezin 444 0 411 numaralı telefonunu arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunup, program dâhilinde hizmet alabiliyor.