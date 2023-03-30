Esenyurt Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği ve Ramazan kolilerini ulaştırıyor

Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede binlerce kişiye iftar veren Esenyurt Belediyesi, evinde yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile engellilere iftarda sıcak yemek desteği sağlıyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor. Ramazan ayı dolayısıyla her mahallede iftar yemeği veren ekipler, evlerinden çıkamayacak durumda olan ihtiyaç sahiplerine de tek tek ulaşıyor. Günlük olarak hazırlanan sıcak yemekler, evde yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi engellilere iftar saatinden önce teslim ediyor. Günlük 650 aileye sıcak yemek desteğinde bulunan ekipler, bu yardımların yanı sıra binlerce vatandaşa da Ramazan kolilerini ulaştırıyor.